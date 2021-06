Pred nedavnim se je na koroških zelenicah po dolgem času zopet začela kotaliti nogometna žoga. Za ekipe v nižjih razredih se bo v slednjih tednih prvenstvo nadaljevalo. Za ekipo iz Železne Kaple je možen še podvig v podligo. Za druge slovenske oz. dvojezične ekipe preostale tekme letošnjega prvenstva nimajo večjega pomena. O prvih korakih na nogometnih zelenicah ter o načrtih za naslednje tedne smo se pogovorili z nogometaši športnih društev.

»Ne vemo še, kako bo šlo vse naprej«

Lepo je bilo spet na nogometnem igrišču. Vzdušje v ekipi je bilo zelo dobro. Vsi so se že veselili, da so lahko končno spet brcali žogo. Na prvem treningu smo veliko tekli, ampak žoge pravzaprav nismo toliko brcali. Trenutno še ne vemo, kako se bo vse skupaj razvilo, kdo bo ostal in kdo nas bo morda še zapustil. Konkretnih načrtov še nimamo za naslednje tedne. Dobili smo novo umetno luč, s katero bomo lahko igrali tudi ob petkih zvečer, na treningu pa je še nismo preizkusili. V tem tednu bomo s polno paro začeli s pripravami. Samo Olip (Šmihel – koroška liga)

»Veselimo se, da lahko spet na polno treniramo skupaj«

Zelo lep občutek je bil na prvem treningu. Mislim, da še nikoli nisem tako rad šel na trening kot pa tokrat. Veselimo se, da lahko spet na polno treniramo skupaj, kar je nekaj drugega, kot če sam doma nekaj delaš. Cilj je, da bomo prišli v ritem in se bomo dobro pripravili. Paziti moramo, da ne pretiravamo z intenzivnostjo enot, ker zdaj le že nekaj časa ni bilo nogometnih gibov in da ne bo poškodb. Malo pa moramo zbuditi tiste, ki so še malo v tem korona spancu, tako da moramo najti neko mešanico. Najbolj važno pa je dobro vzdušje. Na tem pa itak ni treba veliko delati, ker imamo zares dobro vzdušje v ekipi. Miran Kelih (DSG Sele – podliga)



»Začutiti je bilo pozitivno vzdušje«

Veselje je bilo zelo veliko, ko smo spet enkrat videli vse soigralce in imeli možnost, da smo se z njimi pogovarjali. Prav tako pa je bilo lepo stati po dolgem spet na nogometnem igrišču in si podajati žogo. Na igrišču je bilo začutiti pozitivno vzdušje. Čeprav je prva enota bila zahtevna in je od nas zahtevala veliko, je bilo navdušenje zelo veliko. Videlo se je, da se je večina igralcev med lockdownom ukvarjala tudi z drugimi športi in ostala telesno pripravljena. Z našo mlado ekipo upamo preostale tri tekme dobro zaključiti. Cilje za novo sezono pa si bomo zastavili kasneje.

Julian Hobel (Bilčovs – podliga)

»Ne samo lepo igrati, tudi zmagati.«

Odličen občutek je bil, da lahko spet žogo brcamo in se lahko na nogometnem igrišču spet družimo s soigralci. Proti vsem pričakovanjem je bilo videti, da smo telesno še kar dobro pripravljeni in da je vsak igralec pozimi delal nekaj zase. Na prvem treningu trener ni dolgo čakal in je takoj začel s polno paro. Za nas je to pripravljalna faza za naslednjo sezono. Tekma, ki je še pred nami, za nas nima več kakšnega pomena. Ekipa ostaja bolj ali manj enaka, nekaj sprememb pa bo. Cilj pa je, ne samo lepo igrati, temveč tudi zmagati. Daniel Fratschko (Globasnica – 1. razred D)

»Vse bomo dali od sebe«

Vsi so se veselili spet na nogomet. Srečni smo bili, da smo se po dolgem spet lahko tudi srečali. Z nekaterimi se že več kot pol leta nisem več srečal. To je za vse bilo že nekaj posebnega. Zame pa sploh. Sem veliko treniral v vmesnem času. Ampak to ni isto kakor trenirati na nogometnem igrišču z ekipo. Na nas čaka sedaj zelo pester program, da se pripravimo na naše tri tekme. Vse bomo poskusili, da bo to funkcioniralo. Ne bomo se branili podviga v podligo, zato pa bomo dali vse od sebe. Ekipa je motivirana in trener je zelo angažiran. Vse bomo storili, da bomo uspeli in da bomo točkovali vsaj 4 točke iz teh treh tekem, kar bi že zadostovalo za podvig. Toni Smrtnik (Železna Kapla – 1. razred D)