Na teden sta vrgla nad 1000 krogel

1.6.2026 Tirolska Tirol Novice
14-letni David in 16-letni Rafael Waldhauser sta na evropskem prvenstvu v Schwazu dosegla odlične rezultate.
Uspešna brata David in Rafael Waldhauser s kolajnama

Rafael Waldhauser je blestel posebno v kategoriji U-19. Na odličnih nastopih je osvojil kar štiri medalje. Največji uspeh je dosegel v kombinaciji, kjer je postal evropski prvak in je osvojil zlato medaljo. V tandem-mixu je postavil celo nov svetovni rekord. S svojimi odličnimi rezultati je pokazal kegljaškemu svetu svoj talent vpoklicali so ga v avstrijsko reprezentanco U23, ki ravno tekmuje na svetovnem prvenstvu v Schwazu. Uspešen je bil tudi njegov mlajši brat David Waldhauser, ki je nastopal v kategoriji U-15. Po zelo dobrem nastopu v posamezni disciplini je osvojil bronasto medaljo. Mama Michaela Waldhauser je še posebej ponosna. Meni, da so zadnji trije meseci bili za sinova zelo naporni, saj sta bila popolnoma koncentrirana na tekmovanje in sta na teden imela štiri treninge ter dodaten fitnes. Velik faktor za uspeh je bil tudi njun trener Kristijan »Kiki« Mijatović, ki jima je nenehno stal ob strani in ju vrhunsko pripravil na tekmovanja. 

