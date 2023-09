Nov trener članske ekipe KOŠ Celovec je Dalibor Ćevriz, ki se je lansko leto kot igralec pridružil slovenskim košarkarjem. Ekipo sta letos zapustila poleg trenerja Roka Heiligsteina tudi dva ključna igralca minule sezone. Nadomestili ju bodo igralci iz lastnega naraščaja. V ekipi manjka še igralec na poziciji center, tj. visok igralec, ki igra pretežno pod košem.

Športna pot novega trenerja članov KOŠ Celovec se je začela v Kranju z igranjem košarke in nogometa. Osnove košarke se je naučil od očeta, svoje znanje pa je izboljšal nato v košarkarski šoli Marka Milića (to je bil prvi slovenski košarkar, ki je igral v ameriški ligi NBA) in v košarkarskem klubu Triglav. Nogomet je igral za ekipo Zarica Kranj. Pri 13 letih se je moral odločiti med svojima vse do danes najljubšima športoma. »Odločil sem se za košarko. Ni pa bila enostavna odločitev, saj je moj prijateljski krog pretežno igral nogomet,« je v pogovoru razložil Dalibor.

Košarkarska pot novega trenerja

V naslednjih letih se je priboril do članske ekipe Triglava, s katero je tedaj igral v prvi slovenski ligi. Nato pa zanj nekaj let košarka ni bila več na prvem mestu. Po postajah v tretji in četrti ligi se je čez nekaj let zopet vrnil k Triglavu, kjer je takoj kot kapetan ekipe postal najboljši strelec in skakalec druge slovenske lige. »Glava je bila takrat spet na pravem mestu,« razlaga Dalibor, ki ga je košarkarska in službena pot nato vodila v nemško mesto Schwäbisch Hall, kjer je igral odtlej v tretji nemški ligi. Tam je spoznal tudi svojo bodočo ženo. Ko se jima je čez nekaj let rodil sin, ga je prijelo domotožje. Lansko leto sta se zato z ženo odločila za Celovec, o katerem je Dalibor slišal le dobre stvari. Med osebami, s katerimi se je pogovarjal o tukajšnjih krajih, je bil Andraž Vončina, glavni trener članic v sezoni 2021/22. Preko njega je prišel v stik s košarkarskim klubom KOŠ. »Štefanu Hribarju in Mihiju Seherju sem pisal mail, v katerem sem opisal svojo košarkarsko pot, in vprašal, če bi imeli kakšno funkcijo zame. Na koncu smo se zmenili, da sem lani odigral še eno sezono pri članih,« odgovarja Dalibor na vprašanje, kako je prišel h KOŠ-u.

Nov trener in nova taktika

V letošnji sezoni je bilo zanj jasno, da ne bo več igral za člansko ekipo. Ker so v društvu iskali novega trenerja, ga je športni vodja Štefan Hribar nagovoril, če bi bil voljan prevzeti člansko ekipo. Po enotedenskem poskusu so ga ta ponedeljek predstavili kot novega trenerja ekipe. Pravi, da mu je kemija v ekipi zelo pomembna in da se bo kot mlad trener veliko pogovarjal z igralci, da se skupno najde pravo pot. Najpomembnejše pa je z njegovega vidika, da igralci brez pritiska uživajo v košarki, saj je videl pri sebi, da pod pritiskom ni igral najbolje. Od vsakega igralca pričakuje borbo, željo po zmagi in energijo. Kot igralec je imel rad fizično in hitro igro. Tak način igranja želi letos igrati tudi s svojo ekipo. V naslednjih mesecih bodo trenirali predvsem igro v obrambi. To je namreč bila z vidika novega trenerja največja pomanjkljivost v lanski sezoni.

Spremembe pri članih

Člani bodo letos šli v novo sezono z zelo pomlajeno ekipo, ki jo sestavljajo pretežno domači igralci. Ekipo sta zapustila ključna igralca – namreč dva metra visoki center Andi Shehu in najboljši strelec lanske sezone Grega Sajevic. Tega bodo letos nadomestili kot ekipa, razlaga novi trener in dodaja, da bo odgovornost v napadu sedaj prevzemalo več igralcev in igra ne bo temeljila samo na enem. Na poziciji centra že nekaj časa iščejo igralca, saj kvalitetni igralci na tej poziciji niso ravno pogosto posejani. Štefan Hribar omenja, da bodo na tej poziciji morda pridobili igralca izven Evrope. Pogovarjajo se o igralcih iz Južne Afrike in Združenih držav Amerike.

Cilji za letošnjo sezono

Kapetan ekipe Andi Smrtnik je ekipi in tudi nam v pogovoru razložil, da je uvrstitev v končnico letos osnoven cilj. Prav tako pa je tudi pojasnil, da bo letos treba zmagati v vseh derbijih proti Piratom. Prvo tekmovalno tekmo bodo varovanci novega trenerja Ćevriza imeli naslednjo soboto, 23. 9., ob 18.00 v športni dvorani Šentpeter, kjer bodo v prvem krogu avstrijskega pokala igrali proti tirolski ekipi SWARCO Raiders.

Spremembe tudi pri članicah

Pri članicah še naprej ostaja glavni trener Jaka Šiberle, ki bo letos tako kot člani nastopal z zelo pomlajeno ekipo, saj jo je zaradi študija v drugih mestih nekaj igralk zapustilo. Trener je v pogovoru povedal, da zato računa predvsem z domačimi igralkami, ki naj se razvijejo, da bi v naslednjih letih lahko branile barve kluba morda spet v prvi avstrijski ligi. Jasnih ciljev glede rezultatov letos še ni, gledalo se bo bolj iz tekme v tekmo. Seveda pa ostaja zmaga vedno glavni cilj.