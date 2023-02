Z avstrijsko ekipo skakalcev (Julijan Smid, Louis Obersteiner, Stephan Embacher in Jonas Schuster) je športnik ŠD Zahomc Julijan Smid na mladinskem svetovnem prvenstvu v Whistlerju postal svetovni prvak. Avstrijski orli so bili 5,8 točke pred Poljsko, tretja je postala Slovenija. V posamezni konkurenci v smučarskih skokih je Smid postal peti. Zmagal je Finec Vilho Palosaari, drugi in najboljši Avstrijec je postal Jonas Schuster. »Od začetka je bilo napeto, vsi štirje smo dali vse od sebe,« je povedal Smid po ekipnem tekmovanju. Avstrija je na mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila 7 kolajn – dve zlati, eno srebrno in štiri bronaste.