Valentin Pasterk je letos odigral svojo prvo profesionalno sezono v prvi avstrijski košarkarski ligi in bil vpoklican v avstrijsko mladinsko reprezentanco, s katero bo od 8. do 16. julija tekmoval na evropskem prvenstvu v Severni Makedoniji.

Valentin Pasterk je svojo ljubezen do košarke razvil preko svojega starejšega brata Simona, s katerim sta odraščala in igrala doma v Lobniku pri Železni Kapli. Že pri približno treh letih je začel z njim igrati na domačem košu in ta šport ga je takoj očaral. Že pri šestih letih se je pridružil treningom KOŠ-a Celovec, ki je na njegovi ljudski šoli ponujal košarkarske treninge. Sprva je imel le en trening na teden, vendar se je to sčasoma zvišalo. Danes ima v prvi avstrijski ligi tedensko do deset enot.

Pomembne izkušnje

Pri štirinajstih letih je Valentin sprejel odločitev, da se preseli v Ljubljano. Tam je eno leto igral za ekipo KK Parklji, ki je znana po svojem poudarku na mladih igralcih. Ta izkušnja je bila izjemno pomembna za njegov razvoj, saj je spoznal drugačen sistem igranja. Izkušnjo v Ljubljani je opisal kot popolnoma drugačen svet. Nato je na Valentina čakala nova izkušnja, saj se je pridružil ekipi prvoligaša Oberwart na Gradiščanskem. V času koronske pandemije je bil del članske ekipe, ki je igrala v prvi ligi. Vendar je sčasoma zgubljal zaupanje, tako da se je vrnil k svojemu domačemu klubu KOŠ Celovec, kjer je preteklo leto odigral dobro sezono v drugi ligi. Valentin je v pogovoru poudaril, da je za razvoj zelo pomembno nabirati izkušnje predvsem v tekmah članskih ekip. Pravi, da na teh tekmah napreduje trikrat bolj kot na samih treningih. Po zaključku lanske sezone, kjer je igral za domači klub KOŠ, s katerim povezuje veliko lepih spominov, je prejel več ponudb. Pot ga je vodila iz Celovca v gradiščansko prestolnico, kjer se je pridružil prvoligašu Coldamaris BBC Nord Dragonz.

Prva profesionalna sezona

Valentin je v novi ekipi prevzel vlogo organizatorja igre in povprečno igral devetnajst minut na tekmo. V prvi sezoni je ekipi uspel obstoj v prvi ligi. Za naslednje leto pa so si zastavili višje cilje, namreč uvrstitev v končnico. Klub si ne prizadeva zgolj za hitre rezultate, temveč tudi za trajnostne uspehe. Valentin je zadovoljen z možnostmi in zaupanjem, ki jih prejema od kluba. Da je imel dobro sezono, so opazili tudi pri reprezentanci. Tako je bil pred nedavnim vpoklican v kader avstrijske reprezentance U20, s katero se bo v naslednjih tednih pripravljal na prihajajoče evropsko prvenstvo, ki bo čez mesec dni v Makedoniji. To pa je zanj pomembna priložnost za nadaljnji razvoj in dokazovanje tudi na mednarodnem nivoju.

Naslednji koraki

V prihajajoči sezoni bo Valentin nadaljeval igranje za ekipo iz Želez­nega in si prizadeva, da bi skupaj dosegli uvrstitev v končnico prve avstrijske lige. Hkrati se zaveda, da ga čaka še veliko dela in nenehno izpopolnjevanje. Kljub temu verjame v svoj potencial ter vidi možnosti za nastopanje v višjih evropskih ligah in na mednarodnih tekmovanjih. S svojo predanostjo in željo po napredku želi izkoristiti vsako priložnost, ki se mu ponudi, ter pokazati svoje sposobnosti.