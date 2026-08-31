»Mladina na KOŠ kampu ne trenira samo košarke«

Na KOŠ kampu se zbere košarkarsko zainteresirana mladina vseh starostnih skupin. Na treningih so razdeljeni v tri skupine: najmlajšo, srednjo in starejšo. Najmlajši in sredinci trenirajo v dvoranah Slovenske gimnazije, najstarejši pa imajo treninge v Mladinskem domu, kjer imajo vsi udeleženci tudi vsak dan zagotovljen poln obrok. Trinajst športnikov od 32 v Mladinskem domu tudi prenočuje. Košarkarje vsak dan čakata dva treninga – dopoldanski od 9.30 do 11.30 in popoldanski od 14.30 do 16.30. »Za treninge skrbijo licencirani trenerji, med njimi tudi vrhunski trener za slovensko mladino Aleš Fabjan, pomagajo pa tudi igralci članske ekipe KOŠ. Program KOŠ kampa je zelo obsežen. Poleg košarkarskih treningov imamo tudi jutranji kviz, da se možgani zbudijo, in pouk slovenščine, ki ga vodi Dunja Hribar.