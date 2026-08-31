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»Mladina na KOŠ kampu ne trenira samo košarke«

31.8.2026 Celovec Klagenfurt Daniel Gallob
Od 24. do 28. avgusta je v Mladinskem domu potekala že 22. izdaja tradicionalnega KOŠ kampa, ki je letos združil 32 košarkarjev. Program vključuje treninge, pouk slovenščine, plavanje in skupno druženje v prostem času.
22. KOŠ Kamp je združil 32 košarkarjev od šestega do šestnajstega leta starosti

Na KOŠ kampu se zbere košarkarsko zainteresirana mladina vseh starostnih skupin. Na treningih so razdeljeni v tri skupine: najmlajšo, srednjo in starejšo. Najmlajši in sredinci trenirajo v dvoranah Slovenske gimnazije, najstarejši pa imajo treninge v Mladinskem domu, kjer imajo vsi udeleženci tudi vsak dan zagotovljen poln obrok. Trinajst športnikov od 32 v Mladinskem domu tudi prenočuje. Košarkarje vsak dan čakata dva treninga – dopoldanski od 9.30 do 11.30 in popoldanski od 14.30 do 16.30. »Za treninge skrbijo licencirani trenerji, med njimi tudi vrhunski trener za slovensko mladino Aleš Fabjan, pomagajo pa tudi igralci članske ekipe KOŠ. Program KOŠ kampa je zelo obsežen. Poleg košarkarskih treningov imamo tudi jutranji kviz, da se možgani zbudijo, in pouk slovenščine, ki ga vodi Dunja Hribar.

Trenerji KOŠ kampa, z leve: Štefan Hribar, Aleš Fabjan, Samuel Seher, Jaron Jabornig, Andi Smrtnik, Marcel Blajs, Dunja Hribar, Dalibor Čevriz

Pri pouku mladini približujemo slovenske izraze s pomočjo športnega slovarja. Na programu so tudi kopanje v Vrbskem jezeru, skupni sprehodi in seveda sladoled. Poleg tega vsako leto pripravimo tudi All-Star tekmo, na kateri najstarejši udeleženci ter del igralcev U19 in članske ekipe KOŠ tekmujejo proti trenerjem. S ponosom lahko rečem, da trenerji še nikoli nismo izgubili. Na koncu kampa vsakemu udeležencu podelimo tudi medaljo.

Trening poteka v Mladinskem domu.

KOŠ Kamp pa je za celotno športno društvo tudi nekakšna prva priprava na novo košarkarsko sezono,« pove športni direktor KOŠ Štefan Hribar. Vztrajno delo z mladimi se seveda tudi splača, saj trenutno kar pet igralcev iz lastnega mladinskega naraščaja KOŠ nastopa za avstrijske oziroma slovenske reprezentančne selekcije. Vsi so bili tudi udeleženci letošnjega kampa.

Gregor Mader (15)
Slovenji PlajberkWindisch Bleiberg

Meni je na kampu zelo všeč. V naslednji sezoni bom prvič nastopal za U19 KOŠ, zaradi tega bi rad zdaj na kampu izpilil svoje košarkarske sposobnosti, da bi v novi sezoni na vseh tekmah zmagali.

Gabriel Sabotnik(13)
HodišeKeutschach

Zelo sem vesel, da lahko po poletnem odmoru spet igram košarko in še posebej, da lahko treniram zopet s trenerji. Moje ambicije so, da s šolsko ekipo nižje stopnje Slovenske gimnazije postanemo šolski prvaki na koroški ravni.

Ava Wheeler (13)
CelovecKlagenfurt

Vesela sem udeležbe na KOŠ kampu, ker lahko igram skupaj s svojimi prijateljicami in se pripravim na novo sezono. Letos sem bila tudi z žensko avstrijsko reprezentanco U13 v Mistelbachu na tridnevnih pripravah in se želim še naprej stopnjevati.

Evan Spani (13)
DraščeDraschitz

Na kampu lahko zelo napredujem, saj bi se rad znova uvrstil v ekipo U14 slovenske reprezentance. Letos sem nam­reč že nastopal za U14 Slovenije in sicer na mednarodnem tekmovanju »Slovenia Ball« v Slovenj Gradcu.

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