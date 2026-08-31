»Mladina na KOŠ kampu ne trenira samo košarke«

Na KOŠ kampu se zbere košarkarsko zainteresirana mladina vseh starostnih skupin. Na treningih so razdeljeni v tri skupine: najmlajšo, srednjo in starejšo. Najmlajši in sredinci trenirajo v dvoranah Slovenske gimnazije, najstarejši pa imajo treninge v Mladinskem domu, kjer imajo vsi udeleženci tudi vsak dan zagotovljen poln obrok. Trinajst športnikov od 32 v Mladinskem domu tudi prenočuje. Košarkarje vsak dan čakata dva treninga – dopoldanski od 9.30 do 11.30 in popoldanski od 14.30 do 16.30. »Za treninge skrbijo licencirani trenerji, med njimi tudi vrhunski trener za slovensko mladino Aleš Fabjan, pomagajo pa tudi igralci članske ekipe KOŠ. Program KOŠ kampa je zelo obsežen. Poleg košarkarskih treningov imamo tudi jutranji kviz, da se možgani zbudijo, in pouk slovenščine, ki ga vodi Dunja Hribar.
Pri pouku mladini približujemo slovenske izraze s pomočjo športnega slovarja. Na programu so tudi kopanje v Vrbskem jezeru, skupni sprehodi in seveda sladoled. Poleg tega vsako leto pripravimo tudi All-Star tekmo, na kateri najstarejši udeleženci ter del igralcev U19 in članske ekipe KOŠ tekmujejo proti trenerjem. S ponosom lahko rečem, da trenerji še nikoli nismo izgubili. Na koncu kampa vsakemu udeležencu podelimo tudi medaljo.
KOŠ Kamp pa je za celotno športno društvo tudi nekakšna prva priprava na novo košarkarsko sezono,« pove športni direktor KOŠ Štefan Hribar. Vztrajno delo z mladimi se seveda tudi splača, saj trenutno kar pet igralcev iz lastnega mladinskega naraščaja KOŠ nastopa za avstrijske oziroma slovenske reprezentančne selekcije. Vsi so bili tudi udeleženci letošnjega kampa.
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