Irina Prochinig, študentka fizike, je kot deklica rada plesala, pred nekaj leti pa je preko svojega očeta zase odkrila športno panogo lokostrelstva, ki je postala njena velika strast.

Irina Prochinig: Pred pribl. petimi leti se je oče želel preizkusiti v lokostrelstvu, jaz pa sem ga spremljala. Lok sem si izposodila od športnega društva VSC – Viktringer Sportclub in prvič napela tetivo. Takoj sem se navdušila za ta šport in sem želela vse pogosteje streljati. Z lokostrelstvom sem se začela intenzivno ukvarjati in že kmalu sem sodelovala na manjših turnirjih. Pri prvem poskusu sem streljala na razdaljo desetih metrov, zdaj pa je moja razdalja na turnirjih do 70 metrov.

Kakšno opremo potrebujete?

Lok sestoji iz več delov. Zelo pomemben je vizir, pri mojem loku pa tudi stabilizator, saj streljam v olimpijski disciplini. Poterbujem pa tudi puščice, ščitnike, tok itn. Oblačila morajo biti tesno ob telesu. Moj sponzor je Kärnten Sport Kelag, ki me že dolgo zelo dobro spremlja in podpira. Podpira pa me tudi društvo VSC.

Zdaj ste članica v avstrijskem mladiskem kadru. Kdo vas trenira?

Sem v avstrijskem mladinskem kadru in v koroškem kadru. Naš državni trener je Christian Wöll, trenirala nas je tudi Bianca Seidl, zdaj pa jo je nadomestila Margret Plesch­­berger. Ob vikendih imamo intenzivne treninge, poleti pa hodimo na »Training-Camps«, ki so povsod po Avstriji. Društveni treningi so pogosto med tednom, treninge koroškega kadra pa vodi Stephan Schwarz.

Najlepši je občutek, če ti uspe priti daleč … Irina Prochinig

Kako pa treninge uskladite s študijem v Gradcu?

V času pandemije seveda nimamo toliko treningov, sicer pa je treba časovno dobro načrtovati.

Kaj je tisto, kar vas najbolj motivira?

Pri turnirjih se je najprej treba kvalificirati. Tisti, ki jim je to uspelo, se pomerijo z enim nasprotnikom, to pomeni, da streljamo na izpadanje: eden izpade, drugi pa gre naprej in dobi novega nasprotnika. Če si izgubil tak dvoboj, ne moreš več streljati. Najlepši je občutek, če ti uspe priti daleč …

Kaj je bil doslej vaš največji uspeh?

Do sedaj sem se udeležila 28 turnirjev. Včasih tekmujem v moštvih, včasih pa sama. Najbolj sem ponosna na tretje mesto z lanskega državnega prvenstva. Nastopila sem v splošni kategoriji, torej med odraslimi.

Športni dosežki Irine Prochinig v zadnjih treh letih 2020 ÖSTR – državno prvenstvo na prostem odrasli 3. mesto

ÖM – avstrijsko prvenstvo na prostem mladinci 3. mesto

2019 ÖM – avstrijsko prvenstvo v dvorani kadeti 1. mesto ÖSTM –

državno prvenstvo v dvorani moštvo 2. mesto

državno prvenstvo v dvorani moštvo 2. mesto ÖM – avstrijsko prvenstvo na prostem kadeti 2. mesto

CE-Cup (Srbija) kadeti 2. mesto

2018 ÖM – avstrijsko prvenstvo v dvorani kadeti 3. mesto

ÖM – avstrijsko prvenstvo na prostem kadeti 3. mesto ÖSTM –

državno prvenstvo na prostem moštvo 3. mesto

državno prvenstvo na prostem moštvo 3. mesto Danube Cup 3. mesto

Niste še stari 21 let, pa ste že dosegli tretje mesto v splošni kategoriji?

Ja, prijavila in kvalificirala sem se za višjo kategorijo. To seveda pomeni da sem imela večjo in močnejšo konkurenco kot prej v kategoriji kadeti oz. »Kadetten« (do 17. leta) ali v moji kategoriji mladinci oz. »Junioren« (do 21. leta). Leta 2019 sem na državnem prvenstvu v kategoriji »Kadetten« dosegla zlato, v trojici žensk pa smo dosegle srebro.

Zadnje vprašanje pa ne bo o športu. Na občinskih volitvah ste podprli hodiško listo KL, ki predstavlja dvo- oz. večjezičnost v občini. Kako vi doživljate večjezičnost?

Zame je to obogatitev; če se srečata dve kulturi, se razvije raznolikost. Sama govorim nemško in angleško, moji stari starši pa so govorili srbsko, slovensko in nemško. Seveda imam raznojezične prijatelje, različni jeziki pa so prisotni tudi na turnirjih. Mislim, da je to pozitivno.