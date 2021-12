6. 11. 2021, je v »Šiši« v Zahomcu imel svoj redni občni zbor ŠD Zahomc. Navzočih je bilo 30, oseb med njimi tudi župan Michael Schnabl in mladinska svetovna prvakinja Hannah Wiegele. Za predsednika je bil za naslednja tri leta potrjen Martin Wiegele. Na občnem zboru so med drugim počastili tudi dolgoletnega pregledovalca računov Hannesa Franka, ki je dopolnil 50 let, in trenerja ženskega kanadskega skakalnega moštva Janka Zwittra.

Novi in stari predsednik Martin Wiegele je v pogovoru z Novicami dejal, da je v zadnjih letih društvo ponovno pripeljalo generacije mladih tako daleč, da lahko skačejo v avstrijski ali deloma tudi mednarodni konkurenci. Imena Hannah Wiegele, Julijan Smid in Daniel Tschofenig so že dolgo znana strokovnjakom nordijskih skokov. Da to ni slučajno, trenutno dokazujejo vsi trije z izrednimi nastopi. Predsednik ŠD Zahomc Martin Wiegele je poudaril, da so ti uspehi pomembni, saj v njih prihaja do izraza dolgoletno in vztrajno delo. V uspehu vidi tudi nadaljnjo motivacijo za mlade, ki sedaj tvorijo »novo« generacijo.

V Zahomcu že pripravljajo skakalnice.

Kakor pri vsakem društvu, je tudi v Zahomcu za nadaljnji razvoj pomembno pridobiti nove atlete in atletinje. Nekaj mladih poleti preneha s treningi v društvu, ker imajo tudi še druge stvari, s katerimi se ukvarjajo. Pozimi se nekateri zopet vračajo, opaža Martin Wiegele, ki vidi v spodbujanju mladih veliko nalogo društva. Zaradi trenutne situacije je vse skupaj malo teže, saj nimajo več povezave do šol, kjer so prej vsak mesec imeli možnost trenirati z otroki. Bistvo tega je, da otroci pridejo v stik z društvom in temu športu dajo malo več pozornosti. Privabiti nove atlete in atletinje pa ni edina skrb, s katero se mora društvo spopadati. Tudi v odboru samem je ključnega pomena pridobiti nove člane in članice.

Peter Grießer in David Wiegele pri pripravljanju skakalnic.

Dvojezično društvo se neprestano trudi in zavzema vidnost jezika v javnosti – v govorjeni in pisni obliki. To pa ni enostavno, opozarja predsednik Wiegele, saj znanje slovenščine upada. V zadnjih letih je uspelo, da pri vseh tekmovanjih društvo napovedujejo z uradnim dvojezičnim imenom. To ni bilo vedno tako in je gotovo korak v pravo smer. Društvo bo v naslednjih letih z vso vnemo skušalo nadaljevati s svojim delovanjem in z njim povezanimi športnimi uspehi, ki ga spremljajo že desetletja.