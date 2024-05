V predarlskem Wolfurtu je ekipa starostne skupine do 13 let SK Zadruga Aich/Dob osvojila naslov državnega prvaka na avstrijskem prvenstvu, potem ko je v finalu premagala ekipo iz Gradca. Ekipo Dobljanov so sestavljali Leon Možina, Simeon Kontschitsch in Paul Ottowitz. Ta dosežek potrjuje uspešnost kluba v mladinskih kategorijah v tej sezoni. Odbojkarski klub SK Zadruga Aich/Dob je namreč blestel tudi na koroškem mladinskem prvenstvu, kjer so mladinske slekcije do starostne skupine do 20 let osvojile skupno tri naslove prvakov in tri naslove podprvakov. Športni direktor Martin Micheu je pohvalil prizadevanja vseh trenerjev, ki so pripomogli k tem izjemnim rezultatom.