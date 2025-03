Mladi Dobljani so se priborili do finala, kjer so morali priznati premoč ekipe hotVolleys z Dunaja. V Uni-Sport-Zentrum Rosenhain, kjer je potekal celoten turnir, so finale zase odločili Dunajčani z 2:0 (25:19, 25:16). Večina mladih že igra za člane, ki se trenutno že pripravljajo na polfinalno serijo proti Hartbergu. Serija se začne na tujem v soboto, 22. marca.