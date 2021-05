Že od nekdaj je v družini Žele iz Doba opazna nagnjenost do dirkalnega športa. Ustanovitev lastnega dirkalnega tima leta 2001 ni bil enostaven korak. A kakor kažejo kasnejši uspehi, se je ta korak nedvomno splačal. Motorni šport je morda še bolj kot drugi športi povezan s finančnimi (z)možnostmi. »Težko je bilo, ampak še zmeraj smo tu,« zatrjuje Miha Žele, ki se letos s svojo firmo zopet vrača v dirkalni šport. Ne z lastno dirkalno ekipo, temveč kot izvajalec za stranko, dirkalno ekipo HS Engeneering.

Dob Ljubezen do motornega športa se je v družini Žele rodila že v 60-ih letih, ko je Hermann Žele z motornim kolesom Puch 250SGSS vozil na dirkah. V tistem času se je skupina mladih fantov iz Doba v prostem času udeleževala raznih dirk, med njimi so bili zdravnik dr. Fritzer, Bajdlnov Pavel ali Žlindrov Jozej. Nesreča, pri kateri si je Hermann Žele vse mogoče nalomil, je prekinila njegovo dirkalno pot, ne pa nenehne ljubezni do motornega športa.

Pred petdesetimi leti je Hermann Žele v Pliberku v Nonči vasi ustanovil avtomehanično delavnico. Na začetku ni bil fokus na dirkalnem športu, to se je izoblikovalo šele v teku let. Toda že tedaj je Hermann Žele podpiral Walterja Juwana, ki ima sedaj avtobusno podjetje v Borovljah, kadar je vozil na rally-dirkah.

Miha Žele (četrti z desne) z ekipo in voznikom Ferencem Ficza

Sin Miha Žele je po ljudski šoli pri Božjem grobu obiskoval štiri leta Slovensko gimnazijo v Celovcu in nato uspešno zaključil maturo na HTL v Volšperku. Pravi, da je doraščal z dirkalnim športom. Spominja se, da so vedno spet hodili gledat dirke. V naslednjih letih se je Miha izučil za mehaničnega mojstra in postal inženir strojništva. Svoje znanje je izpopolnjeval na praksi pri Red-Bull-Teamu, ki ga je tedaj vodil Dr. Helmut Marko, ter pri Walterju Lechnerju iz Salzburga, kjer je kot tehnični vodja v Melku ob Donavi vodil in uspešno spremljal Formel-Ford-Team.

Januarja leta 2001 sta oče in sin ustanovila lastno dirkalno ekipo. »Nekateri si zgradijo svinjsko štalo, da bodo gojili svinje. Drugi kupijo zemljo, da bodo koruzo sejali. Jaz sem se pač odločil za delavnico in za dirkalne avtomobile,« pravi Miha Žele in poudarja, da je treba delati tisto, kar nekoga veseli, to pa na področju, kjer misliš, da boš lahko postal uspešen. »Vse drugo potem pride samo od sebe,« še dodaja Miha Žele.

In bili so uspešni. Že v prvi dirkalni sezoni je bil Zele Motorsport zelo uspešen. Že kmalu je prodrl v sam vrh evropskega prvenstva v interseriji dirkalnih avtomobilov (ISO-EM) z dvema dirkačema, Štajercem Christophom Haingartnerjem in bivšim humškim šolarjem, podjetnikom Petrom Milavcem. V skupnem seštevku je Zele Motorsport osvojil naslov prvaka in podprvaka v evropskem prvenstvu. Sledila so še nadaljnja športna uspešna leta. V letih 2002 in 2003 je ekipa osvojila dobre rezultate na tekmovanjih World Series by Nissan. Leta 2004 so nastopali še na tekmovanjih Superfund Euro Formel 3000. Sledil je premor, še naprej pa so ostali v dirkalnem športu in s svojim znanjem spremljali druge ekipe na tekmovanjih BossGP, Interseries, European and Austrian Hillclimb championships, Formula Renault ali Le Mans Series.

Zele Racing team se je leta 2012 zopet vrnil v profesionalni moto-šport, namreč v Auto GP World Series, serija ki je sledila tekmovanjem Superfund Euro Formel 3000. Na različnih progah se je znova začel boj za vsako stotinko. Po dobrih letih, s številnimi zmagami, je dirkalni ekipi iz Podjune uspelo leta 2015 zmagati tako v skup­nem seštevku voznikov kot tudi moštev v seriji AutoGP Series. Ekipa Zele Racing je bila tedaj tudi edina avstrijska ekipa v novi Renault Sport Trophy. Po tekmovalnih letih 2016 v Porsche Alpenpokal in BossGP ter 2017 v Porsche Carrera Cup in TCR International Series, s številnimi dobrimi izidi se je končala aktivna tekmovalna doba na mednarodnih tekmovanjih. Nepretrgoma pa je v vseh letih Miha Žele ostal kot oseba zvest športu in sodeloval še pri drugih ekipah.

Firma iz Podjune, za katero so v teku let vozili med drugim tudi bivši vozniki Formule 1 kot na primer Christian Klien, Antonio Pizzonia ali Narain Karthikeyan, se leta 2021 zopet vrača v dirkalni šport, ne kot lastna dirkalna ekipa, temveč kot izvajalec za stranko, dirkalno ekipo HS Engeneering, ki je med drugim že tekmovala v Formuli 3. Letos ekipa nastopa na tekmovanjih BOSS GP. Nagovorili so jo zaradi dobre ekspertize in dolgoletnih izkušenj. Odgovornost prevzemajo za celotno tehniko, prav tako pa tudi za delo z voznikom. Zagotavljanje tehnike predpostavlja dobro poznavanje avtomobila. To znanje si pridobijo pred sezono, ko avtomobil razkosajo na vse dele in ga skrbno zopet sestavijo, pojasnjuje Miha Žele med pripravami na novo sezono. Dodaja, da je pri delu z voznikom pomembno na podlagi izbranih podatkov dajati informacije, kje je v redu vozil in kje mora prej zvišati oz. znižati hitrost. Ekipo približno desetih ljudi sestavljajo osebe, ki se že dalj časa poznajo. Ob tem pa je Miha Žele s svojim znanjem in s svojimi izkušnjami kot dirkalni inženir zaželen v raznih dirkalnih ekipah tako na Japonskem, Tajskem kot tudi po vsej Evropi.