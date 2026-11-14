Micheu: sezona še ni pokrita

MARTIN MICHEU: Da smo dobili prvo tekmo proti Hartbergu, ki je bil lani prvak, je bilo nepričakovano. Na zadnjih tekmah se je pokazalo, da se naša igra in usklajenost izboljšujeta, vendar nas čaka še precej dela, predvsem pri uigravanju ekipe. A smo na dobri poti.
V dvajsetih letih nastopanja v prvi ligi še nismo imeli tako mlade ekipe. Zato nam nekoliko primanjkuje izkušenj, vendar se fantje dobro borijo. Najpomembnejše je, da je povezanost znotraj ekipe izjemna. Redko sem videl tako dobro vzdušje in tako povezano moštvo, kot ga imamo letos.
Imamo zdaj štiri domačine v prvi ligi. To sta moja sinova Lukas in Jonas Micheu ter Noel Krassnig in Lukas Writz. Za nas, tako majhen vaški klub nekje na Koroškem, ki nastopa v avstrijski zvezni ligi, je to nekaj izjemnega.
Poškodbe so nam vse uničile. Bili smo povsod prvi. V srednjeevropski ligi smo bili prvi po rednem delu. V pokalu smo bili na poti v finale, dokler se niso zgodile poškodbe. Letos se nam kaj takega ne sme ponoviti. Naš prvi cilj je uvrstitev v polfinale zvezne lige.
Zelo se trudimo, iščemo nove sponzorje in varčujemo povsod, kjer je mogoče. Toda določene stvari moramo preprosto financirati in plačati. Ne bo lahko. Gospodarske razmere so težke in skoraj vsak teden se pojavljajo nove težave s sponzorji.
Ne, letošnja sezona še ni v
celoti financirana.
Ne, za zdaj ničesar. Trenutno razmišljamo samo o tem, kako uspešno izpeljati sezono.
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