Micheu: sezona še ni pokrita

Pliberk Bleiburg Sebastjan Trampusch Dobljani so dobili prvih pet tekem v zvezni ligi. Po redakcijskem zaključku so igrali prvo tekmo v evropskem pokalu Challenge Cup. Povabili smo športnega direktorja Martina Micheuja na krajši pogovor.

Športni direktor SK Zadruga Aich/Dob Martin Micheu FOTO: Kuess

Po prvih petih tekmah v zvezni ligi ste neporaženi. Je to presenečenje?

MARTIN MICHEU: Da smo dobili prvo tekmo proti Hartbergu, ki je bil lani prvak, je bilo nepričakovano. Na zadnjih tekmah se je pokazalo, da se naša igra in usklajenost izboljšujeta, vendar nas čaka še precej dela, predvsem pri uigravanju ekipe. A smo na dobri poti.

Povprečna starost ekipe je malo čez 22 let ...

V dvajsetih letih nastopanja v prvi ligi še nismo imeli tako mlade ekipe. Zato nam nekoliko primanjkuje izkušenj, vendar se fantje dobro borijo. Najpomembnejše je, da je povezanost znotraj ekipe izjemna. Redko sem videl tako dobro vzdušje in tako povezano moštvo, kot ga imamo letos.

Kako so se v članski ekipi uveljavili mladi igralci iz domačega podmladka?

Imamo zdaj štiri domačine v prvi ligi. To sta moja sinova Lukas in Jonas Micheu ter Noel Krassnig in Lukas Writz. Za nas, tako majhen vaški klub nekje na Koroškem, ki nastopa v avstrijski zvezni ligi, je to nekaj izjemnega.

Lani ste osvojili prvo mesto po rednem delu prvenstva, na koncu pa ste bili četrti ...

Poškodbe so nam vse uničile. Bili smo povsod prvi. V srednjeevropski ligi smo bili prvi po rednem delu. V pokalu smo bili na poti v finale, dokler se niso zgodile poškodbe. Letos se nam kaj takega ne sme ponoviti. Naš prvi cilj je uvrstitev v polfinale zvezne lige.

Kako pa klub trenutno stoji v finančnem pogledu?

Zelo se trudimo, iščemo nove sponzorje in varčujemo povsod, kjer je mogoče. Toda določene stvari moramo preprosto financirati in plačati. Ne bo lahko. Gospodarske razmere so težke in skoraj vsak teden se pojavljajo nove težave s sponzorji.

Torej še nimate zagotovljenih vseh sredstev za sezono?

Ne, letošnja sezona še ni v

celoti financirana.

Prihodnje leto bo klub praznoval 45-letnico obstoja. Ali že načrtujete kaj posebnega?

Ne, za zdaj ničesar. Trenutno razmišljamo samo o tem, kako uspešno izpeljati sezono.