Mednarodna tekma v skirolanju v Pliberku

25.9.2025 Pliberk Bleiburg Novice
Glavni trg v Pliberku se bo v soboto, 27. septembra opoldne spremenil v prizorišče mednarodne tekme v smučarskem rolanju.

Na startu pričakujejo približno 300 športnic in športnikov iz Slovenije, Italije in Avstrije, ki bodo svoje moči merili na zahtevni mestni progi. Smučarsko rolanje je različica teka na smučeh v poletnih mesecih, Za brezhibno izvedbo dogodka skrbita Športno društvo Oktan z Raven na Koroškem in tekaška arena Pirkdorf. Športniki iz društva Langlaufarena Pirkdorf so na avstrijskem tekmovanju na tekaških rolkah dosegli poleti dobre rezultate in se uspešno kosali z elito nordijskega športa. V treh dneh so nanizali vrhunske uvrstitve: v Spitalu am Semmering so zmagali Julia Sophie Skuk, Helena Marie Skuk in Paul Poppernitsch, Livia Marzano je bila tretja, Maximilian Wrantschurnig pa deseti; v Maiersdorfu pa sta slavila zmago Helena Marie Skuk in Paul Poppernitsch. S temi dosežki so več kot dostojno zastopali Koroško, zdaj pa jih čaka še sklepna priprava na domačo tekmo to nedeljo v Pliberku. 

