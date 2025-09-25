Mednarodna tekma v skirolanju v Pliberku

Na startu pričakujejo približno 300 športnic in športnikov iz Slovenije, Italije in Avstrije, ki bodo svoje moči merili na zahtevni mestni progi. Smučarsko rolanje je različica teka na smučeh v poletnih mesecih, Za brezhibno izvedbo dogodka skrbita Športno društvo Oktan z Raven na Koroškem in tekaška arena Pirkdorf. Športniki iz društva Langlaufarena Pirkdorf so na avstrijskem tekmovanju na tekaških rolkah dosegli poleti dobre rezultate in se uspešno kosali z elito nordijskega športa. V treh dneh so nanizali vrhunske uvrstitve: v Spitalu am Semmering so zmagali Julia Sophie Skuk, Helena Marie Skuk in Paul Poppernitsch, Livia Marzano je bila tretja, Maximilian Wrantschurnig pa deseti; v Maiersdorfu pa sta slavila zmago Helena Marie Skuk in Paul Poppernitsch. S temi dosežki so več kot dostojno zastopali Koroško, zdaj pa jih čaka še sklepna priprava na domačo tekmo to nedeljo v Pliberku.