Medeni dan na tednu športa in jezika

V torek, 28. julija, pri Centrisu najprej zagledam kolono starejših otrok, kako zavija v gozd. Hip zatem so tu še manjši otroci, ki sedijo v krogu okoli mentorja Vita Poredoša. Organizatorka tedna športa in jezika, ki ga prireja Slovenska prosvetna zveza (SPZ), učiteljica slovenščine Jasna Černjak, mi pove, da so starejši otroci ravno pri čebelarju Romanu Lapuschu. »Letos smo za otroke prvič organizirali obisk čebelarja, ker se nam je zdelo pametno, da spoznajo poklice. Prednost je ravno v tem, da čebelar Roman Lapusch govori slovensko«, razloži Jasna Černjak. Najprej se zdi, da sem zašel, tako tiho je pri Lapuschevih, nato pa v delavnici čebelarja odkrijem otroke, ki ravno pobirajo vosek s satovnic. Kmalu zatem se vklopi centrifuga in iz satovnic začne teči med na kruhke z maslom. Dan se prične in konča s športnimi vajami, tekom dneva pa imajo na voljo plezanje, košarko, nogomet, badminton in plavanje oz. kopanje v jezeru. Posebej kopanje je za večino otrok vrhunec dneva.