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Medeni dan na tednu športa in jezika

8.8.2026 Šentjanž v Rožu St. Johann im Rosental Tomaž Verdev
28 otrok med 7. in 16. letom starosti se je med 27. in 31. julijem družilo na tednu športa in jezika.

V torek, 28. julija, pri Centrisu najprej zagledam kolono starejših otrok, kako zavija v gozd. Hip zatem so tu še manjši otroci, ki sedijo v krogu okoli mentorja Vita Poredoša. Organizatorka tedna športa in jezika, ki ga prireja Slovenska prosvetna zveza (SPZ), učiteljica slovenščine Jasna Černjak, mi pove, da so starejši otroci ravno pri čebelarju Romanu Lapuschu. »Letos smo za otroke prvič organizirali obisk čebelarja, ker se nam je zdelo pametno, da spoznajo poklice. Prednost je ravno v tem, da čebelar Roman Lapusch govori slovensko«, razloži Jasna Černjak. Najprej se zdi, da sem zašel, tako tiho je pri Lapuschevih, nato pa v delavnici čebelarja odkrijem otroke, ki ravno pobirajo vosek s satovnic. Kmalu zatem se vklopi centrifuga in iz satovnic začne teči med na kruhke z maslom. Dan se prične in konča s športnimi vajami, tekom dneva pa imajo na voljo plezanje, košarko, nogomet, badminton in plavanje oz. kopanje v jezeru. Posebej kopanje je za večino otrok vrhunec dneva. 

Jonas Sima (16)
ŠentiljSt. Egyden

Na tednu športa in  jezika sem drugič, hodim pa v peti letnik Slovenske gimnazije. Najbolj uživam v kopanju, rad igram nogomet, plezanje pa ni tako moje. Igram tolkala, z našim družinskim bendom Patchwork Light smo julija nastopili v Centrisu.  

Sophie Favento (11)
CelovecKlagenfurt

Na teden športa in jezika sem prvič prišla zaradi prijateljice, ki je letos drugič tukaj. Hodim na Slovensko gimnazijo, treniram lahko atletiko in se učim igranja na prečno flavto.

Matteo Kraut(12)
ŠentiljSt. Egyden

Letos sem četrtič tukaj na tednu športa in jezika, kjer najbolj uživam v kopanju v jezeru. Hodim na Slovensko gimnazijo in rad igram nogomet. V Šentjanž sem prišel s prijateljem in tu tudi prenočujem.

Mila Hoffmann (10)
CelovecKlagenfurt

Prvič sem tukaj, ker mi je prijateljica povedala, da je fajn in mi je res všeč. Treniram veslanje v klubu Albatros na Vrbskem jezeru. Tu najraje plezam, poleti me čaka še Rebrca in dopust na Portugalskem.

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