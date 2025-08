Med dednostjo in od ločnostjo

Odločitev za študij v Združenih državah Ameriki ni bila naključna. Univerza, na kateri študira, mu omogoča idealno povezavo med športom in izobraževanjem. Kot je povedal, je imel na izbiro dest kolidžev. Pri odločitvi za pravega so mu pomagali trenerji in tudi oče. »Imamo odlične pogoje – štiri ure kolesarskega treninga na dan, predavanja, dodatno stabilizacijo in trening za križ. Sistem v Ameriki je super. Počutim se, kot da treniram v sanjah,« pravi in dodaja, da povprečno trenira okoli 30 ur na teden. Zanj je dan precej natrpan. Od osme do dvanajste je v šoli, nato na kolesu, nato ima še večerni trening. Tudi vikendi niso prosti: »Od februarja do maja imamo dirke praktično vsak vikend, deloma po tri na konec tedna.« Kljub temu pravi, da uživa, četudi je vse precej naporno. Da je bilo morda malo preveč, je opazil v zadnjih mesecih, ko zaradi zdravstvenih težav ni imel več rezultatov, ki jih je pričakoval. Kljub temu pa ne obupa, saj ve, kaj zna in zaupa samemu sebi. »Najpomembnejše je, da verjameš vase. Včasih forma pade, pridejo težki trenutki, ampak če verjameš, da bo spet bolje – potem tudi bo,« pravi mladi kolesar in dodaja, da mu v tej fazi tudi zelo pomaga oče, ki je sam bil profesionalni kolesar in natanko ve, kako se v tej situaciji počuti.