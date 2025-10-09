Matic Ahačič bo dal dva gola za SAK!

Do lani je bil 25 let predsednik regionalne lige sredina, potem ni kandidiral več. Čeprav prve tekme niso potekale po načrtih, ostaja cilj še zmeraj uvrstitev med prvih pet. »Tako enostavno ne bo več možno priti v regionalno ligo. V ozadju že delamo, da nam bo to le še nekako uspelo,« pravi Silvo Kumer.
Goran Jolič vodi SAK od 19. 9. naprej, z ekipo je treniral 12-krat. Intenzivni trening se zrcali tudi v igri, ekipa je spet agresivna. Po prvi zmagi proti Spittalu (2:1) bo sledila druga proti Lendorfu. Dva gola pa bo dal naš napadalec Matic Ahačič!
Selani so tri tekme neporaženi, krivulja kaže navzgor, Borovljanom navzdol. V derbiju gre za veliko, zato bosta oba previdna, nobeden noče izgubiti. Paziti mora vratar Ebner, ki ima že štiri rumene kartone. Če se prebudi Anže Jelar, bodo Selani tudi zmagali in potem je v Selah žegnanje.
Gerhard Suppanz, ki je »bilčovški menedžer v ozadju«, je v SAK taberni stavil 20 evrov na 3 točke, toda Trg je močan. Ker bosta nekdanja sakovca Roman Sadnek in Alexander Wilhelmer dobro igrala, se bo po mojem izšlo za tesen remi.
Če bosta goleadorja Globasnice Fabijan Rio Igerc in Philipp Diex v dobri formi, bodo Globašani zadnjega v podligi zahod Podkrnos gladko premagali. Čudim se, da legenda Daniel Fratschko letos še ni zadel, trener mu enostavno da premalo minut.
Za 10. oktober bodo ASKÖ-jevci podarili županu Srienzu zmago in tudi trener Trappitsch bo potem spet lahko bolj mirno sedel v SAK taberni ob jutranji kavi.
Iz rubrike Šport preberite tudi