Matic Ahačič bo dal dva gola za SAK!

Do lani je bil 25 let predsednik regionalne lige sredina, potem ni kandidiral več. Čeprav prve tekme niso potekale po načrtih, ostaja cilj še zmeraj uvrstitev med prvih pet. »Tako enostavno ne bo več možno priti v regionalno ligo. V ozadju že delamo, da nam bo to le še nekako uspelo,« pravi Silvo Kumer.