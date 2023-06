Več kot 3000 »jeklenih mož« bo to nedeljo, 18. junija, sodelovalo na koroškem Ironmanu. Med njimi bo Marko Warum iz Gradca. Čaka ga 3,8 kilometra plavanja, 180 kilometrov na kolesu in na koncu še celoten maraton na 42,195 kilometra.

Nastop na koroškem tekmovanju »jeklenih mož«, na koroškem Ironmanu, bo višek tekaške kariere Marka Waruma. Za nastop se je odločil pred enim letom in se oktobra 2022 prijavil. S tekanjem je začel pred desetimi leti.

Tek je bil nadomestilo za nogomet

Ko je nehal igrati nogomet, je potreboval kakšno nadomestilo, pravi Marko Warum. Začel je s tekanjem in kmalu opravil prvi polovični maraton, zatem pa prvi maraton. Najboljši čas Waruma na maratonu je tri ure in sedem minut. Pred petimi ali šestimi leti je Warum začel trenirati tudi na kolesu in s plavanjem. Sledil je prvi triatlon na olimpijsko distanco (1,5 kilometra plavanje, 40 kilometrov kolesarjenja, 10 kilometrov teka), katerih je med tem opravil že deset. Tudi polovičnih Ironmanov je Warum opravil že tri (najboljši čas: 5 ur in 20 minut).

Treningi 5-7 krat na teden

Potem ko se je Warum oktobra 2022 prijavil na koroški Iroman, je začel z intenzivnimi pripravami na tekmovanje.

Trenira pet- do sedemkrat na teden. Prva enota tekanja, plavanja ali kolesarjenja je na sporedu pred službo ob štirjih zjutraj. Otroci se zbudijo ob pol sedmih, pravi Warum, in tedaj je ponavadi že opravil prvi trening.

Po službi in času z družino pa ga vsak dan ob devetih ali pol desetih zvečer čaka še rekreacijska enota, vsega skupaj torej 15 do 20 ur na teden. Treningi trajajo med eno uro in šest ur, ob vikendih seveda dlje. Warum je tekal celo zimo, neglede na zunanje temperature, kolesarjenje pa je v zimskem času prestavil v hišo. V treningu še ni preizkusil celotne distance Ironmana. Zadnje tri tedne pred tekmovanjem je treninge zavestno reduciral na polovico.

Plavanje je najšibkejša disciplina

Tek ni samo hobi, je neke vrste zasvojenost, ki jo potrebuje, da je srečen, pravi Warum. Vesel je, da ga družina pri tem podpira.

Kot pri mnogih drugih »jeklenih možeh« je plavanje najšibkejša Warumova disciplina. Ciljni čas v plavanju je 1 ura trideset, pravi Warum, ki upa, da ne bo pretoplo, saj od temperature nad 24,5 celzija športniki ne smejo uporabljati plavalnih neoprenov.

Na kolesu pričakuje Warum tekmovalni čas okoli sedem ur, v maratonu pa tri ure in trideset minut. Odličen čas bi bil 12 ur, pravi Warum. Med 12 in 14 je vse možno, ugotavlja. Najkasneje ob devetih zvečer hoče Warum prispeti na cilj v Celovcu.

Fizično je dobro pripravljen, vendar pravi, da bo maraton na koncu tekmovanja velik psihičen izziv. Na začetku dolge distance Ironmana psihično še ne razumeš, ugotavlja Warum. Šele s treningom je dojel, da zmore distance posameznih disciplin Ironmana.

Med tekmovanji je Warum popolnoma koncentriran na naslednji korak in naslednjo akcijo, med treningi pa ostane tudi čas za premislek in predelovanje dneva.

Razmišljal je o tem, da ne bo nastopil

Ko je pred mesecem in pol dobil konkretne informacije organizatorja o tekmovanju, je nekaj časa razmišljal o tem, da ne bi nastopil in je kratko podvomil v svojo zmogljivost.

Nato je bil dvakrat tekat in enkrat plavat in dvomi so izginili.

O pripravah na Ironmana se je informiral na spletu in YouTube. Začetnikom Warum svetuje, da začnejo s sprint triatlonom (500 metrov plavanja, 20 kilometrov kolesarjeja, 5 kilometrov teka), nato se naj šele stopnujejo pri distancah.

V nedeljo upa na čimvečjo podporo navijačev

Samoumevno, da bo družina v nedeljo navijala za Waruma. Žena Sabine, otroka Moritz in David ter starša Hanzi in Milena Warum se bodo postavili ob progi in glasno navijali za športnika. Seveda pa Warum tudi upa na kako slovensko besedo drugih navijačev. Warum je zaključil Slovensko gimnazijo, nato je v Gradcu študiral biologijo. Že dvajset let dela na področju menedžmenta človeških virov (human ressources), najprej 18 let pri podjetju T-Mobile, zdaj pa že dve leti pri podjetju Neuroth. Z družino živi v Gradcu. Dan tekmovanja se bo začel z dobrim zajtrkom pri starših v Bekštanju. Tekmovalni čas Waruma lahko zasledujete na spletni strani koroškega Ironmana.

Njegovo telo potrebuje šport, pravi. Pri teku išče meje, brez športa pa ne more, zaključuje Warum.