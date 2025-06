Lokostrelstvo: Mitja Orasche z lokom drugi najboljši

Sodelovalo je 20 tekmovalcev, med njimi Mitja Orasche, ki se z lokostrelstvom ukvarja že 11 let. V stik s tem športom je prišel preko kapelškega društva Breg-Steilhang. Mitja Orasche nam je povedal, da je sodeloval na tem turnirju že petkrat in da je pred dvema letoma osvojil že tretje mesto. Razložil je, da z lokom streljajo na iz silikona narejene divje živali. Na spominskem turnirju so »lovili« 28 umetnih živali; za vsako žival so imeli na razpolago tri puščice. Čim prej zadeneš »divjo žival«, tem več točk dobiš. Iz teh točk pa se izračuna končni izid turnirja.