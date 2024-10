Poklicno je Franci Wieser svetoval ljudem, kako naj čim bolj uspešno naložijo denar, v svojem prostem času pa je sam »nalagal« – ne denar, temveč pesti. V boks se je »zaljubil« pred 40 leti, pred 20 leti pa je v Celovcu ustanovil lastno boksarsko društvo. V nedeljo, 6. 10., prireja v JUFA areni v Pliberku koroško prvenstvo z začetkom ob 16. uri.

»Marsikdo ga je že videl na televiziji, večina pa boksa še ni videla v živo. Sedaj pa imajo v nedeljo možnost, da si v Pliberku ogledajo kar 25 dvobojev,« pravi Franci Wieser, ki je začel z boksom skoraj še kot otrok, pri 15 letih v vojaškem klubu v Celovcu. Trening ga je navdušil, še bolj pa ga je navdušil bivši evropski prvak Joe »Tiger« Bachler, ki je takoj spoznal talent angažiranega varovanca. Franci Wieser je v teku svoje aktivne kariere dva­krat osvojil naslov avstrijskega prvaka in v tem času del avstrijske reprezentance, s katero je nastopal na mednarodnih dvobojih. Nedeljsko koroško prvenstvo v Pliberku bo prav tako mednarodnega značaja. »Odločili smo se, da priredimo odprto koroško prvenstvo. To pomeni, da lahko sodelujejo tudi boksarski klubi iz Hrvaške in Slovenije,« razlaga Wieser, ki vodi enega od petih boksarskih klubov na Koroškem in edinega v Celovcu. Treninge ponujajo v boksarski garaži v celovški Rosenbergstraße 6. V garaži od ponedeljka do petka trenirajo od 18.30 do 20.00. Ob četrtkih in petkih pa ponujajo tečaje za začetnike ob 17.00, na katere vabi Wieser vse zainteresirane osebe, ki bi rade spoznale ta šport. Po Wieserjevih navedbah prihaja mesečno okoli 100 oseb na treninge, od teh pa je 16 boksarjev, ki tekmujejo na deželnih in mednarodnih tekmah.

Joe »Tiger« Bachler (zadaj prvi z desne) je bil celo 20-letno kariero Francija Wieserja (zadaj drugi z leve) njegov trener.

Ker v JUFA areni v Pliberku nimajo boksarskega ringa, so primorani pripeljati lastnega iz Celovca. Prevoz ringa bodo izvedli pliberški gasilci, ki bodo v nedeljo tudi poskrbeli, da bo pri dvobojih navzoč tudi zdravnik. »Že v soboto pridejo po ring v Celovec, v nedeljo bomo potrebovali štiri ure, da ga postavimo,« pravi Wieser.

Karte za nedeljo so še naprodaj

Karte za odprto koroško prvenstvo, kjer bo na sporedu 25 dvobojev, lahko še kupite v pliberški Posojilnici ali v trgovini Red Zac Mikes v Pliberku. V predprodaji stane karta 10 evrov, na večerni blagajni pa 15 evrov.