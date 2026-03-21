Le še dva koraka do avstrijskega prvaka

21.3.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Z jasno zmago v seriji proti celovški ekipi Wörthersee Löwen so se Dobljani uvrstili v polfinale avstrijske lige AVL.
Z zmago proti ekipi VBK Kelag Wörther-See-Löwen so se Dobljani uvrstili v polfinale in so s tem korak bliže naslovu.


Odbojkarji SK Zadruga Aich/Dob nadaljujejo uspešno sezono. V četrtfinalu so s suvereno predstavo izločili celovškega tekmeca VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt in se s tem uvrstili v polfinale. Tudi na tretji tekmi so bili Dobljani boljši s 3:0 (25:19, 25:17, 29:27) in tako dobili vseh pet letošnjih koroških derbijev brez izgubljenega niza. V polfinalu sedaj čaka ekipa UVC Ried. Prva tekma bo v nedeljo, 22. 3., ob 18.00 v domači JUFA Areni v Pliberku.

Uspešna pa je tudi mladinska generacija kluba. Igralci starostne skupine do 16 let so namreč pred dvema tednoma osvojili naslov koroških prvakov.

Iz rubrike Šport preberite tudi

