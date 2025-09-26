Le redko ni na tekmah DSG Sele



»S starši sem že kot otrok hodila gledat tekme selske ekipe in takrat tudi SAK. Na domačem travniku je vse moje otroštvo stal leseni gol, kjer smo s sosedovimi fanti ob vsakem vremenu in cele popoldneve igrali nogomet,« se spominja. Skoraj deset let je igrala v selski ženski ekipi in nato bila nekaj let tudi sodnica. »Sedaj le redko zamudim kakšno tekmo članske ekipe DSG Sele,« pravi Selanka Marija Olip, ki je od leta 2021 ravnateljica Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu.