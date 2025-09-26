Le redko ni na tekmah DSG Sele

»S starši sem že kot otrok hodila gledat tekme selske ekipe in takrat tudi SAK. Na domačem travniku je vse moje otroštvo stal leseni gol, kjer smo s sosedovimi fanti ob vsakem vremenu in cele popoldneve igrali nogomet,« se spominja. Skoraj deset let je igrala v selski ženski ekipi in nato bila nekaj let tudi sodnica. »Sedaj le redko zamudim kakšno tekmo članske ekipe DSG Sele,« pravi Selanka Marija Olip, ki je od leta 2021 ravnateljica Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu.
Selani bodo odnesli tri točke, ker se jim bo vrnila tista značilna vrlina, ki jih je vedno odlikovala. Namreč brezpogojna medsebojna podpora in pomoč na igrišču in tudi izven njega.
SAK-u kot edinemu slovenskemu klubu v koroški ligi želim in napovedujem zmago. Na derbiju bo uspel preobrat in se bodo lahko otresli repa lestvice.
Ruda ima Tadeja Trdino, ki je še vedno pravi garant za gole, Galicija pa trenutno doživlja razcvet z zelo zanimivim sestavom ekipe. Tekma bo zelo napeta.
Kapelčani so imeli že vedno veliko samozaupanja v svoje zmogljivosti, ki jim bodo tokrat prav prišle pri zmagi proti tradicionalno močnim ekipam iz Labotske doline.
