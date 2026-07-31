Lani bil prvak, sedaj igra za Galicijo

Z osmimi leti sta z dvojčkom Tarikom menjala v Železno Kaplo, kamor se je družina zaradi zaposlitve preselila iz Kranja. S petnajstimi leti je podpisal kooperacijsko pogodbo z Žitaro vasjo, kjer je debitiral v odraslem nogometu. Uveljavil se je tudi v članski ekipi Železne Kaple, dokler se ni hudo poškodoval na kolenu. Po daljši rehabilitaciji sta dvojčka menjala v ASK, ki je takrat tekmoval še v regionalni ligi. Moral se je spoprijeti s ponovno poškodbo na meniskusu in je pol leta pavziral. Vmes je ASK zaradi finačne situacije bil primoran nadaljevati športno dejavnost v drugem razredu. Prenovili so celotno ekipo, kjer je Haris v pomladanskem delu sezone zopet igral. Čeprav jim je uspelo osvojiti naslov prvaka, meni: »Vesel sem, da sem menjal v Galicijo, saj se počutim tukaj bolj cenjen kot v ASK in se dobro razumem s soigralci.«
V Galiciji se bori vsak za vsakega in sem prepričan, da bomo odločili tekmo zase.
ASK ima zelo močno ekipo z izkušenimi igralci in dobrim trenerjem. Brez težav bodo premagali Tinje.
Mislim, da bo zelo napeta tekma, na koncu bo pa SAK vendarle zmagal.
Obe ekipi imata talentirane mlade igralce in mislim, da bo to napeta tekma, vendar brez zmagovalca.
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