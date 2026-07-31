Lani bil prvak, sedaj igra za Galicijo

Z osmimi leti sta z dvojčkom Tarikom menjala v Železno Kaplo, kamor se je družina zaradi zaposlitve preselila iz Kranja. S petnajstimi leti je podpisal kooperacijsko pogodbo z Žitaro vasjo, kjer je debitiral v odraslem nogometu. Uveljavil se je tudi v članski ekipi Železne Kaple, dokler se ni hudo poškodoval na kolenu. Po daljši rehabilitaciji sta dvojčka menjala v ASK, ki je takrat tekmoval še v regionalni ligi. Moral se je spoprijeti s ponovno poškodbo na meniskusu in je pol leta pavziral. Vmes je ASK zaradi finačne situacije bil primoran nadaljevati športno dejavnost v drugem razredu. Prenovili so celotno ekipo, kjer je Haris v pomladanskem delu sezone zopet igral. Čeprav jim je uspelo osvojiti naslov prvaka, meni: »Vesel sem, da sem menjal v Galicijo, saj se počutim tukaj bolj cenjen kot v ASK in se dobro razumem s soigralci.«

