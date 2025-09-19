Lahko bi bil šel na olimpijske igre

»Lokostrelstvo je obrobna športna panoga in vse si moraš plačati in organizirati sam,« pravi Neubersch, ki bi za kvalifikacijo za olimpijske igre leta 1996 moral nastopiti na kvalifikacijskih tekmovanjih v Indoneziji, Šanghaju in Ameriki. »Pri vsakem tekmovanju bi moral biti dva do tri tedne. Vse bi si moral plačati sam. Če v tem športu nimaš koga, ki te podpira, ne gre,« pove z nekaj obžalovanja. V tem času je ravno delal pri podjetju Rutar kot prodajalec. Tam je delal okoli deset let, sprva na montaži, potem pa kot prodajalec.
Izučeni mizar je nato delal pri firmi Kraut, leta 2003 pa je postal s svojo firmo za čebelarsko opremo samostojen. Do čebelarstva je prišel preko ženinih staršev, ki so imeli doma panje. Sprva je želel samostojno pot ubrati z izdelovanjem panjev, saj je kot čebelar dobro poznal potrebe tega poklica. Ugotovil je, da v okolici ni bilo nobene trgovine, kjer bi čebelarji lahko po dostopnih cenah kupili vse, kar potrebujejo za čebelarjenje – od pripomočkov do krme. Tako je leta 2003 skupaj z ženo Hanni odprl prvo čebelarsko trgovino kar doma. Danes pa ima tri trgovine: v Šmihelu, Celovcu in Špitalu.
Leta 2027 se namerava upokojiti. »Imam že nekoga, ki bo firmo prevzel. V to nalogo uvajam Romana Lapuscha iz Roža, ki že nekaj časa dela pri nas,« pravi Neubersch, ki bo januarja praznoval 62. rojstni dan.
Njegova pot kot lokostrelec se je začela leta 1992, takrat so skupaj s prijatelji ustanovili klub BSV Hof. »Bilo nas je šest prijateljev, ki smo se redno družili in igrali karte. Potem pa je prišel Manfred Presitschek in rekel, zakaj ne bi poskusili z lokostrelstvom,« se spominja. Le tri leta kasneje je Friedrich Neubersch postal že avstrijski prvak v splošni kategoriji. V Salzburgu je premagal vseavstrijsko konkurenco, ki je štela 120 lokostrelcev, in postal je najboljši avstrijski lokostrelec. Na vprašanje, kako je bilo to možno v tem kratkem času, Neubersch z nasmehom pove: »Malo smo trenirali in 'gauda' je bila. Lepo je bilo, trenirali smo trikrat na teden. Tam pa nismo šteli ur, temveč streljali vedno med 200 in 300 puščic na trening.« V teku let je osvojil še tri naslove podprvaka in tri bronaste kolajne. Pred mesecem dni pa je v kategoriji nad 60 let osvojil v Celovcu zopet dva državna naslova, enega v posamični kategoriji, drugega pa v dvojici z društvenim kolegom Wolfijem Davidom.
Od leta 2017 predseduje društvu, ki so ga ustanovili leta 1992. Medtem so lokacijo društva že dvakrat spremenili in enkrat tudi ime. Sedaj društvo deluje pod imenom BSV Hof/Penk, saj imajo že deset let društveni dom in ponujajo treninge za okoli 25 članov in članic na Ponikvi pri Pliberku. Pred tem je bilo društvo sprva doma v Dvoru pri Pliberku, nato pa vmes še v Podlibiču.
»Lokostrelstvo je zame šport, pri katerem si lahko oddahnem tako fizično kot tudi psihično. To je mentalni šport, in tudi za držo je zelo dober šport,« pravi Neubersch. Osebe, ki jih zanima kdaj preizkusiti lokostrelstvo, prisrčno vabi na treninge, ki so ob torkih, četrtkih in nedeljah od 17.00 dalje na športnem igrišču na Ponikvi pri Pliberku. Od 10. leta starosti to lahko vsak poskusi, pred tem letom, pravi Neubersch, pa da je težko napeti in držati lok. Prijavite se lahko neposredno pri novopečenem dvakratnem avstrijskem prvaku na telefon 0664 5320564.
