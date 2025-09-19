Lahko bi bil šel na olimpijske igre

Njegova pot kot lokostrelec se je začela leta 1992, takrat so skupaj s prijatelji ustanovili klub BSV Hof. »Bilo nas je šest prijateljev, ki smo se redno družili in igrali karte. Potem pa je prišel Manfred Presitschek in rekel, zakaj ne bi poskusili z lokostrelstvom,« se spominja. Le tri leta kasneje je Frie­drich Neubersch postal že avstrijski prvak v splošni kategoriji. V Salzburgu je premagal vseavstrijsko konkurenco, ki je štela 120 lokostrelcev, in postal je najboljši avstrijski lokostrelec. Na vprašanje, kako je bilo to možno v tem kratkem času, Neubersch z nasmehom pove: »Malo smo trenirali in 'gauda' je bila. Lepo je bilo, trenirali smo trikrat na teden. Tam pa nismo šteli ur, temveč streljali vedno med 200 in 300 puščic na trening.« V teku let je osvojil še tri naslove podprvaka in tri bronaste kolajne. Pred mesecem dni pa je v kategoriji nad 60 let osvojil v Celovcu zopet dva državna naslova, enega v posamični kategoriji, drugega pa v dvojici z društvenim kolegom Wolfijem Davidom.