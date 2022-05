Za Slovensko gimnazijo so tekmovale (z leve): Sara-Maria Kropfitsch, Elisabeth Bluch, Hannah-Sophie Maier, Ana Krassnig, Dana Gregorič, Julia Rezar in Helena-Marie Damey.

Dekleta Slovenske gimnazije so se uspešno udeležila deželnega prvenstva višje stopnje v lahki atletiki in dosegle odlično drugo mesto. Pred njimi se je uvrstila le športna gimnazija Lerchenfeld. Dijakinje sta spremljali prof. Hedwig Figoutz in prof. Magdalena Kulnik. Dijakinje so se pomerile v teku na 100 m, v teku na 800 m, v skoku v višino in daljino ter v suvanju krogle. Tekmovanje se je končalo s štafeto.