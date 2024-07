Minuli konec tedna se je Nicolai Užnik s svojimi avstrijskimi kolegi udeležil finalne serije »Olympic Qualifier Series«. Užnik se je tam boril za zadnja razpoložljiva mesta na olimpijskih igrah v Parizu. Razočaranje po tekmi je bilo veliko.

Športno plezanje je bilo prvič del olimpijskega programa leta 2020 v Tokiu. Tedaj je tekmovanje potekalo v kombinaciji vseh treh panog športnega plezanja. To so balvansko plezanje, težavnostno plezanje in hitrostno plezanje. Na letošnjih olimpijskih igrah pa se bodo športni plezalci in plezalke merili v dveh tekmovanjih. Tekmovali bodo v kombinaciji težavnostnega in balvanskega plezanja ter v hitrostnem plezanju. Nicolai Užnik se je do zadnjega tedna še potegoval za eno od 20 mest v kombinaciji. »Zadnji dve leti sta bili v znamenju olimpijskih iger in zdaj se je to potovanje končalo,« je zapisal preko Instagrama član ŠD Šentjanž le malo zatem, ko je izvedel, da se letos ne bo udeležil olimpijskih iger. Dalje piše, da zamuditi tako priložnost boli in da bo verjetno trajalo kar nekaj časa, da to popolnoma predela. Zaključuje pa s tem, da se zahvaljuje vsem, ki so mu na tej poti stali ob strani. V Budimpešti je tekmovanje v kombinaciji balvanskega in težavnostnega plezanja končal na 25. mestu.