Kunauer bo zbral najboljše plesalke in plesalce v Celovcu

20.3.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Najboljših 5000 plesalk in plesalcev se bo začetek junija zbralo v Celovcu, kjer bodo tekmovali na štirih evropskih in na enem svetovnem prvenstvu. Organizacijo je pred dvema letoma prevzel Matthias Kunauer. Iz njegovega plesnega studia bo sodelovalo 54 plesalk in plesalcev.
Matthias Kunauer, drugi z leve, je na tiskovni konferenci predstavil načrte za evropska prvenstva in svetovno prvenstvo, kjer se bo zbralo najboljših 5000 plesalk in plesalcev iz 30 držav.

Kvalifikacija za evropska in svetovna prvenstva poteka v teh mesecih na državnih prvenstvih. Avstrijsko prvenstvo, ki ga je organiziral plesni studio Kunauer iz Pliberka, je bilo letos v Salzburgu na sporedu od 14. do 15. marca.

Dance Motion iz plesnega studia Kunauer na avstrijskem prvenstvu v Salzburgu. Foto: Yvonne Kunauer

Zbralo se je okoli 560 najboljših avstrijskih plesalk in plesalcev iz 17 plesnih šol. Iz pliberške plesne šole Kunauer, ki jo Matthias od leta 2017 vodi s svojo mlajšo sestro Valentino, se je za evropska prvenstva in svetovno prvenstvo uvrstilo 54 plesalk in plesalcev v starosti od 7 do 24 let. Organizacijo obeh tekmovanj je v glavnem prevzel Matthias Kunauer, ki je v teku let organiziral pet avstrijskih in večkrat pomagal pri organizaciji evropskih in svetovnih prvenstev. Letos bo najboljše plesalke in plesalce zbral na celovškem sejmišču od 1. do 7. junija. V regiji računajo po navedbah organizatorjev z dodano vrednostjo v višini približno 10 milijonov evrov. Budget za prvenstvo pa znaša 500.000 evrov. 

Ples je pogosto opisan kot element, ki ga poznajo prav vsi narodi sveta in ga zato imenujejo tudi »svetovni jezik«. V tem jeziku bodo v Celovcu »govorili« od 1. do 7. junija 2026. Foto: Yvonne Kunauer

Že dve leti se s tem projektom ukvarja Matthias Kunauer, ki trdi, da v tem tednu ne bo zaživelo le sejmišče, temveč ves Celovec, saj bo tekmovalke in tekmovalce iz vsega sveta spremljalo še okoli 10.000 spremljevalcev in spremljevalk. »Program bo vsak dan od 9.00 do 20.00. Plesalo se bo v enajstih disciplinah, od hip hopa do salse. Tudi gledalci in gledalke bodo lahko spremljali tekmovanja v živo, na voljo bodo vstopnice za en dan in večdnevne vstopnice,« pravi Kunauer in dodaja, da je geslo: »Lets make Klagenfurt move!«

Darja Haschej(10)
Mala vasKleindorf

S plesanjem sem začela v prvem razredu ljudske šole. Nato sem trenirala v Globasnici nogomet. Ker je bilo oboje preveč, sem za nekaj časa nehala s plesom. Ker sem bila edina deklica, sem lani nehala z nogometom in spet začela s plesanjem hip hopa. Treninge imamo ob četrtkih, doma pa še sama dvakrat vadim. Če pa imamo tekmovanja kot sedaj v Salzburgu, pa tudi več. Prvič sem bila na tako velikem tekmovanju in na začetku sem bila že malo nervozna. S skupino smo postale tretje. Kolajno pa imam v sobi ob postelji. Ko grem spat, se spomnim na ta lepi trenutek.

Klemen Jelen(14)
Šmihel pri PliberkuSt. Michael ob Bleiburg

V Slovenj Gradcu sem začel plesati pred osmimi leti. Ko smo se preselili v Šmihel, pa sem takoj začel plesati v plesnem studiu Kunauer. V formaciji, majhni skupini in solo plesu hip hopa sem se uvrstil za evropsko prvenstvo. Poleg plesa pa obiskujem plesno šolo v Šmihelu in igram tenis.

Hemma Kotschnig(17)
Šmihel pri PliberkuSt. Michael ob Bleiburg

S plesom sem začela pred osmimi leti, ko je plesni studio Kunauer ponujal svoje tečaje še v kulturnem domu. Lani sem bila že na svetovnem prvenstvu v Ljubljani. Z odraslo skupino sem se kvalificirala za evropsko prvenstvo, na katero se že zelo veselim. Prijatelji in družina so že rekli, da bodo prišli gledat in navijat.

