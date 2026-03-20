Kunauer bo zbral najboljše plesalke in plesalce v Celovcu

Darja Haschej (10)

Mala vas Kleindorf

S plesanjem sem začela v prvem razredu ljudske šole. Nato sem trenirala v Globasnici nogomet. Ker je bilo oboje preveč, sem za nekaj časa nehala s plesom. Ker sem bila edina deklica, sem lani nehala z nogometom in spet začela s plesanjem hip hopa. Treninge imamo ob četrtkih, doma pa še sama dvakrat vadim. Če pa imamo tekmovanja kot sedaj v Salzburgu, pa tudi več. Prvič sem bila na tako velikem tekmovanju in na začetku sem bila že malo nervozna. S skupino smo postale tretje. Kolajno pa imam v sobi ob postelji. Ko grem spat, se spomnim na ta lepi trenutek.