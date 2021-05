Celovec V petek, 21. maja, je v celovški Leopold-Wagner-Arena bilo koroško prvenstvo na distanco 10.000 metrov (3 × 1000, 3 × 800 in 4 x 400 metrov). Tekmovanje se je odvijalo ob lepem vremenu pri približno 18 stopinjah. V štafetnem teku preko 400 metrov je večkratna deželna in državna prvakinja Magdalena Kulnik skupaj s Katharino Just, Emilio Gerngroß ter Lilly Pleßnitzer tekmovanje končala na prvem mestu.

