Košarkarji Slovenske gimnazije koroški prvaki

Že od oktobra se je dvanajst fantovskih in pet dekliških ekip pomerjalo v predtekmovanju za letošnji naslov koroškega prvaka nižjih stopenj. Najboljše štiri košarkaške ekipe so si zagotovile mesto v finalu, ki so ga izigrali pred tednom dni v športni dvorani Šentpeter v Celovcu. V moški konkurenci je ekipa Slovenske gimnazije v finalu premagala moštvo Zvezne realne gimnazije iz Špitala ob Dravi s 30 točkami razlike. Končni izid se je glasil 43:18.