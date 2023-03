Minuli četrtek je potekal v športni dvorani Šentpeter finalni turnir najboljših šolskih košarkarskih ekip. Prvič v zgodovini je dekliška ekipa nižje stopnje Slovenske gimnazije v Celovcu osvojila naslov deželnega šolskega košarkarskega prvaka.

Tekmovanje je privabilo 17 šolskih ekip, ki so se potegovale za naslov deželnega šolskega prvaka v košarki. V izredno napetem finalnem srečanju deklet je ekipa nižje stopnje Slovenske gimnazije v Celovcu premagala ekipo zvezne gimnazije iz Špitala ob Dravi ter se tako prvič v zgodovini šole veselila naslova deželnega šolskega prvaka v košarki. Fantje iz Slovenske gimnazije so se uvrstili v finale, a so v tekmi za naslov morali priznati premoč šole Peraugymnasium iz Beljaka. Tekmovanje je bilo izredno izenačeno in napeto, kar je posledica trdega dela in vztrajnosti šolskih ekip. Dekliška ekipa nižje stopnje Slovenske gimnazije v Celovcu je zasluženo osvojila naslov deželnega šolskega prvaka v košarki. Njihova zmaga je navdušila vse navijače ter pustila neizbrisen pečat v zgodovini šolskega športa.