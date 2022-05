S 47:31 si je Slovenska gimnazija prejšnji petek proti gimnaziji BRG Wels iz Zgornje Avstrije prvič priborila naslov avstrijskega šolskega prvaka. Za najboljšega igralca turnirja je bil imenovan Jona Hribar. Uspešno šolsko ekipo, ki so jo sestavljali košarkarji KOŠ Celovec, sta vodila Štefan Hribar in Marcel Smolej.

Sprejem šolske ekipe na celovškem kolodvoru

Pred dobrim mesecem so dijaki nižje stopnje Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu osvojili naslov koroškega šolskega prvaka in se uvrstili v državni finale, ki je bil od 26. 4. do 29. 4. na Dunaju. Pred štirimi leti, ko je večina letošnjih prvakov prišla na šolo, je bila postavljena osnova za ta zgodovinski uspeh. Od vsega začetka so bili vsi košarkarji v enem razredu, kar je poenostavilo sestavljanje dodatnih treningov. Ekipa, ki so jo sestavljali izključno igralci KOŠ-a, so na državno prvenstvo šli z zelo visokimi pričakovanji. Pritisku, ki je bil s tem povezan, so bili mladi košarkaši brez težav kos in so se prepričljivo uvrstili v polfinale, kjer jih je čakal deželni prvak z Dunaja. Po izenačenem prvem polčasu so dijaki SLOG navsezadnje jasno premagali nasprotnike in se uvrstili v finale, tam pa jih je čakal BRG Wels iz Zgornje Avstrije. To tekmo je v pogovoru za Novice trener Štefan Hribar označil kot eno najboljših tekem, ki jih je videl doslej od te ekipe. Dodal je, da se za tem uspehom skriva dolgoletno delo košarkarskega šolskega kluba KOŠ, Slovenske športne zveze in Slovenske gimnazije ter trud in razumevanje staršev in profesorjev. Uspešno ekipo so ob prihodu na celovški kolodvor pozdravili ponosni starši in profesorji ter deželni glavar Peter Kaiser in športni direktor Arno Arthofer. V ponedeljek, peto šolsko uro pa so z bučnim aplavzom slavnostno sprejeli košarkaše tudi v avli Slovenske gimnazije.