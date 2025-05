Košarka: Valentin Pasterk v avstrijskem polfinalu

V prvi avstrijski ligi je ekipa BBC Nord Dragons, za katero igra Kapelčan, v četrtfinalu presenetljivo premagala jasnega favorita iz Welsa. V seriji best of 5 (to pomeni, da tista ekipa, ki osvoji kot prva tri dvoboje zase, napreduje v naslednji krog) je ekipa Valentina Pasterka napredovala v polfinale, kjer sedaj nanje čaka ekipa Raiff­eisen Swans Gmun­den. Po navedbah Pasterka je bila četrtfinalna serija zelo izenačena in odločale so le malenkosti. Tudi v polfinalno serijo ekipa, za katero igra Valetntin Pasterk že tretje leto, ne gre kot favorit. Prva tekma bo na praznik dela, 1. maja, na tujem v zgornjeavstrijskem Gmundnu. Polfinalna serija bo prav tako v tako imenovani seriji best of 5.