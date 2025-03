Košarka: Štiri točke so ločile KOŠ od senzacije v derbiju

Težka sezona za KOŠ Celovec se bliža koncu. Varovanci trenerja Cerviza so trenutno zadnji v zahodnem delu druge avstrijske lige. V 18 tekmah so osvojili le eno zmago. Mlada ekipa, ki je v povprečju stara 20 let, pa se iz tekme v tekmo uči; to se je videlo na zadnji tekmi proti celovškim Piratom, ki so trenutno prvi v zahodnem delu. Razvila se je od prve do zadnje minute napeta tekma, v kateri se je prednost med ekipama menjavala. Ob polčasu je bil rezultat izenačen – 36:36. Tudi po pavzi se slika ni spremenila. Nobena od ekip se ni mogla oddaljiti od druge. V dvorani je naraščala napetost in igralci so se borili za vsako žogo. Tri minute pred koncem tekme je semafor zopet kazal izenačen rezultat, v zadnjih minutah pa so si Pirati z malo bolj izkušeno igro zagotovili tesno zmago v tem mestnem derbiju.