Košarka: Slovenska gimnazija si je priborila vse kolajne na koroškem prvenstvu

Na turnirju, ki je bil minuli četrtek v športni dvorani šole Lerchenfeld, sta tekmovali dekliška in fantovska ekipa prvega in drugega razreda ter tudi dekliška in fantovska ekipa tretjega in četrtega razreda. V vseh kategorijah ni bilo šole, ki bi bila kos dijakom in dijakinjam Slovenske gimnazije. S tem pa so si mladi košarkaši priborili tudi mesto v avstrijskem finalu, ki bo od 26. do 28. 5. v nižjeavstrijskem Stockerauu. V sredo, 30. 4, pa so dijaki nižje stopnje Slovenske gimnazije v gornjeavstrijskem Obertraunu priborili tretje mesto na avstrijskem šolskem prvenstvu. Na tem tekmovanju so igrali klasično košarko pet na pet in na prvenstvu lahko igrajo tudi osebe, ki igrajo košarko v društvu. V danem primeru Slovenske gimnazije je to košarkarski klub KOŠ Celovec.