Košarka: Prvič v play-offu

Prvič v zgodovini kluba BBC Nord Dragons je letos uspelo tudi napredovanje v končnico najboljših osem ekip. Redni del so končali na sedmem mestu, tako da sedaj v četrtfinalni seriji čaka drugouvrščeni Wels, ki šteje za jasnega favorita. A v prvi tekmi serije na tri zmage je ekipa, za katero igra Valentin Pasterk, presenetila in odločila na tujem dvoboj zase. »Morda so nas malo podcenjevali,« je po tekmi povedal Pasterk, ki pa je dodal, da je serija še dolga. Cilj ekipe, BBC Nord Dragons, ki ima največ legionarjev v prvi avstrijski ligi, je bil uvrstitev v končnico. To je ekipi uspelo, a želi sedaj več. V avstrijskem pokalu so si že izborili polfinale.