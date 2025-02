Po dveh zaporednih porazih v finalu proti Beljaku so tokratni dramatični finale odličili zase mladi slovenski košarkarji. Po začetnem zaostanku z 0:10 in kar 15 točkah razlike so mladi slovenski košarkarji pokazali izjemen preobrat. Odločilna trojka le 15 sekund pred koncem je poskrbela za zmago s 24:22 ter prinesla toliko zaželjeno prvo mesto.