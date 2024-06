Prvi klub Valetina Pasterka in Vincenza Maderja je bil KOŠ Celovec. V teku let sta se razvila v igralca avstrijske prve lige. V letošnji sezoni sta igrala za gradiščansko ekipo BBC Nord Dragonz, ki se ni uvrstila v končnico za naslov državnega prvaka.

Valentin Pasterk (21) je do košarke prišel preko starejšega brata Simona, s katerim je igral na domačem dvorišču. Pri šestih letih je začel trenirati pri KOŠ-u. V teku let je nato igral tudi za ekipe v Ljubljani in na Gradiščanskem. Pred dvema letoma je podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo z ekipo BBC Nord Dragonz in v zadnji sezoni prevzel pomembno vlogo v ekipi. V povprečju je igral v prvi avstrijski ligi 25 minut in pri tem na tekmi dosegel 8,2 točke. Pogodba mu izteče konec maja. Potem se bodo začeli pogovori z ekipami za novo sezono. Kam ga bo pot vodila, še ne ve. Njegov cilj je v naslednjih letih igrati tudi kdaj v tujini. Poleg treniranja košarke študira prek spleta na nemški privatni univerzi poslovno informatiko. Ko se je končala sezona, je bil vesel, da je lahko potoval po svetu, zatem pa je spet začel s treningi, saj je, kot je povedal, čas pred sezono najbolj pomemben za napredek.

Vincenz Mader (21) je že kot otrok v živo v dvorani spremljal košarkarske tekme. Njegov oče Hans-Jürgen Mader je namreč dolga leta igral v prvi avstrijski ligi in na mednarodni ravni ter na koncu kariere igral tudi za KOŠ Celovec. Vincenz je najprej treniral rokomet, šele nato košarko. Ko je pri desetih letih prišel na Slovensko gimnazijo, je začel hoditi na treninge košarke pri KOŠ-u in se nazadnje odločil za ta šport. Šolska in košarkarska pot sta ga nato po nižji stopnji vodili na Gradiščansko, od koder je tudi njegova očetova stran družine. Pri BBC Nord Dragonz igra za drugo in člansko ekipo. Z drugo ekipo je v nedeljo, 26. maja, osvojil naslov deželnega prvaka na Gradiščanskem, s čimer se je zanj zaključila sezona. Tudi naslednje leto bo igral za BBC Nord Dragonz. Poleg treniranja košarke študira ekonomijo. Kot cilj pa si je zastavil napredek iz sezone v sezono in zaključiti študij.