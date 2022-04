Košarkarska ekipa KOŠ Celovec je v četrtfinalnem dvoboju druge avstrijske zvezne lige v soboto v domači dvorani izgubila prvo srečanje niza na dve dobljeni tekmi proti ekipi iz Fürstenfelda s 59:71. Povratna tekma bo v soboto, 9. aprila, ob 19. uri.

Napolnjena športna dvorana Šentpeter

Prvi dvoboj v končnici se je za košarkarje KOŠ Celovec pričel s porazom proti ekipi Fürstenfeld Panthers. Od vsega začetka je bilo vidno, da sta si obe ekipi zaslužili mesto v končnici. Tekma v polni športni dvorani Šentpeter se je od vsega začetka odvijala na zelo visoki ravni. Dvoboj se je začel izenačeno z večkratnim menjavanjem vodstva. Po prvi četrtini je KOŠ vodil z 20:19, nato pa so vodstvo prevzeli gostje iz Štajerske. Končni rezultat prvega polčasa se je glasil 28:35. Po odmoru so slovenski košarkarji poskušali vse, da bi tekmo obrnili še v lasten prid. Pri tem jim je pomagala tudi publika, ki je med tekmo poskrbela za dobro vzdušje. Toda preobrat na ta večer ni več uspel. Končni rezultat prvega četrtfinalnega dvoboja se je glasil 59:71 za goste iz Štajerske. Trener Rok Heiligstein je tekmo opisal kot zelo borbeno z boljšim koncem za goste in dodal, da bo ekipa v povratno tekmo šla na vse ali nič, saj nima kaj izgubiti, lahko samo pridobi. Od naslednje tekme je odvisno nadaljevanje letošnje sezone. S porazom bi se prvenstvo lahko končalo že to soboto. Z zmago pa bi se serija nadaljevala s tekmo v Celovcu, ki bi odločala o napredovanju v polfinale.