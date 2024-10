To so novi obrazi članske ekipe KOŠ Celovec. Z leve: Jona Hribar (17), Aidin Artuković (21), Mauro Gerszke (27) in Oliver Kretschmer (21)

Minulo soboto je članska ekipa KOŠ Celovec v prvi tekmi druge avstrijske lige utrpela poraz proti gradiščanski ekipi Mattersburg Rocks. Prvo domačo tekmo, ki je bila v soboto, 5. oktobra. Končni rezultat se je glasil 65:97 za ekipo Mistelbach Mustangs.

Povprečna starost letošnje članske ekipe KOŠ je 21,69 leta. Z mlado ekipo se hoče KOŠ Celovec letos uvrstiti v play-off, kar jim lani ni uspelo. Mlado ekipo vodi tudi v letošnji sezoni Dalibor Ćevriz, ki je ekipo prevzel pred letom dni. Članski ekipi se je letos pridružilo nekaj igralcev, ki smo jih lahko spoznali v soboto, 5. 10., na prvi domači tekmi. Nasprotnik je bil trd oreh – v goste bo prišel lanski prvak druge avstrijske lige Mistelbach Mustangs. Eden novih obrazov članske ekipe prihaja iz naraščaja. 17-letni Jona Hribar bo letos prvič del članov KOŠ. Iz Slovenije bo ekipo pod košem kot center okrepil 2,07 m visok Aidin Artuković iz Nove Gorice. Iz Kapfenberga se je ekipi pridružil Oliver Kretschmer, ki je igral 15 let za avstrijskega prvoligaša Kapfenburg Bulls. Iz Nemčije pa je k slovenskim košarkarjem letos prišel tudi še Mauro Gerszke, ki se je rodil v Hamburgu, odraščal pa je v New Yorku. S košarko je začel pri 16 letih, pred tem je bil perspektiven nogometaš. V času korone se je vrnil v Nemčijo, kjer se je prebil v profesionalno košarko. Na nove izzive v Celovcu se že veseli in vabi vse navijače in navijačice na prvo tekmo, kjer se bo ekipa predstavila z dopadljivo hitro igro.