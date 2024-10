To so članice KOŠ Celovec, ki nastopajo v drugi avstrijski ligi in tudi v mednarodni Extra ligi. Ekipo trenira tudi letos Jaka Šiberle.

Pred tremi tedni so prvenstvo začeli člani KOŠ Celovec, ta konec tedna pa bodo v akcijo stopile tudi članice. V drugi avstrijski ligi bodo v prvi tekmi nastopile proti DBBC Graz, naslednjo soboto pa igrajo doma proti TI Innsbruck.

Alina Seher, ki za člansko ekipo KOŠ Celovec igra že devet let, ima za letošnjo sezono velika pričakovanja. Pričakuje, da bodo dosegli več zmag tako v drugi avstrijski ligi kot tudi v mednarodni Extraligi. Poleg tega si učiteljica prvega razreda na ljudski šoli Mohorjeva želi, da bi ekipa nadaljevala svoj razvoj in naredila naslednji korak do boljših rezultatov. »V ekipi imamo spet nekaj novih mladih igralk,« pravi Alina Seher. Pri tem razvoju jim bo še naprej stal ob strani trener Jaka Šiberle, ki že več sezon vodi članice KOŠ-a in si prizadeva, da bi ekipo popeljal na višjo raven.

Člani utrpeli že tretji poraz v sezoni

Medtem ko se za članice sezona še ni začela, je pri članih že v polnem teku. V treh tekmah mlada ekipa trenerja Dalibora Ćevriza še ni slavila zmage. V zadnji tekmi so na tujem podlegli ekipi Future Team iz Štajerske. Naslednjo možnost za zmago imajo člani to soboto, ko bodo v domači dvorani St. Peter igrali proti Güssing Blackbirds ob 18.00.