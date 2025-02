Košarka: Le tri točke so ločile KOŠ Celovec od zmage

V prvi domači tekmi letošnjega leta je članska ekipa KOŠ podlegla ekipi iz Traiskirchna z 69:72. V do zadnjega trenutka napeti tekmi so varovanci trenerja Daliborja Ćevriza pokazali nov obraz in dokazali, da se lahko, ko so kompletni, kosajo z vsakim v drugi avstrijski ligi. Tekmo je na klopi spremljal poškodovani kapetan ekipe Andi Smrtnik. Ekipo sta v soboto prvič v tej sezoni okrepila Jernej Andolšek Heine in Nikolas Šuša. Smrtnik je za nova igralca in nasploh za vso ekipo po tekmi našel le pohvalne besede. Meni pa tudi, da se ekipa v tako kratkem času še ni utegnila docela dobro uigrati. Pravi, da je za letošnjo sezono pomembno le to, da se dobro pripravijo za naslednjo sezono, v kateri se želijo spet potegovati za prva mesta v drugi zvezni ligi.