Del ekipe starostne skupine do 12 let

Že okoli 20 let se s KOŠ kampom avgusta začne košarkarska sezona, s piknikom pa se junija naslednjega leta konča. Letos so ob zaključku sezone praznovali zgodovinski uspeh.

Del dekliške ekipe starostne skupine do 16 let

Ko si minulo sredo stopil za Slovensko gimnazijo, si naletel na množico nasmejanih obrazov. Otroci so trenirali košarko in nogomet, starši pa so spremljali napredovanje mladih. Društvo je poskrbelo še za jed in pijačo, tako da je bilo vse pripravljeno za idealen popoldan. Idealna je bila tudi letošnja sezona mladih slovenskih košarkarjev. V vseh starostnih skupinah so prvič v zgodovini postali koroški prvaki.

Del ekipe starostne skupine do 14 let

Višek letošnjega zaključnega piknika je bila podelitev kolajn za koroške prvake in prvakinje KOŠ-a. »Od starostne skupine do 10 let do članov smo v vseh selekcijah osvojili vse zlate kolajne, ki se jih lahko osvoji,« pravi predsednik KOŠ-a Mihi Seher. To je uspelo prvič v zgodovini. Seher pa je prav tako vesel, da je tako dobro zaživela tudi nogometna sekcija, v kateri redno trenira okoli 25 otrok do desetega leta starosti.