V drugi avstrijski košarkarski ligi je KOŠ Celovec zabeležil v petem krogu prvenstva na gostovanju v Dornbirnu prvo zmago. Končni izid se je glasil 88:75 za slovenske košarkarje. V domači šentpetrski dvorani pa so članice v drugi sezonski tekmi leta morale kloniti pred nasportnicami ekipe TI Innsbruck. Dvoboj, ki je bil vseskozi izenačen, se je končal s 66:61 za goste.

»Končno nam je uspela prva zmaga, za katero smo se zelo borili. Prvič nam je uspelo, da smo intenziteto držali celih 40 minut. Igrali smo zelo dobro v obrambi in tako prišli do dobrih metov v napadu. Čeprav je manjkal kapetan, smo z mlado ekipo zelo ponosni na prvo zmago,« je po tekmi povedal Samuel Seher, ki je v minuli tekmi izredno dobro zastopal poškodovanega kapetana Andija Smrtnika. Samuel Seher, ki je začel igrati košarko pri sedmih letih, je stal na gostovanju v Dorn­birnu vseh 40 minut na parketu in bil s 24 točkami najboljši strelec ekipe. Igralci so se na gostovanje v Predarlsko odpeljali z avtomobili in klubskim kombijem in bili v eno smer na poti skoraj sedem ur.

Članice so se borile do zadnjega

Medtem ko so se člani ekipe v soboto odpravili na gostovanje, so članice KOŠ-a na domačem parketu igrale proti košarkaricam iz Innsbrucka, ki so, podobno kot moška ekipa, za seboj imele dolgo in naporno pot. Žal članicam tokrat ni mogla pomagati Alina Seher, saj jo je zadržala bolezen. Kljub temu so članice KOŠ-a začele tekmo zelo odločno in si že v prvi četrtini uspele priboriti začetno vodstvo. Nasprotnicam iz Innsbrucka pa je z vsakim nadaljnjim napadom rasla samozavest in počasi so prevzemale nadzor nad igro, kar se je pokazalo tudi v rezultatu, ki so ga nato uspešno obdržale do konca tekme. Varovanke trenerja Jake Šiberle so se skozi celotno srečanje pogumno borile, ne glede na zaostanek, ter domači publiki pokazale, da se lahko kosajo z ekipami iz druge avstrijske lige.

Celovški derbi proti Piratom

V nedeljo zjutraj pa je v celovški šentpetrski dvorani mladinska ekipa starostne skupine do 19 let KOŠ-a premagala celovške Pirate. Dvoboj v drugi mladinski avstrijski ligi se je končal s 66:57 za mlade slovenske košakarje.