Košarka brez starostnih meja

Hribarja je še posebej navdušila forma starejših igralcev – najstarejši je imel 91 let, a še vedno redno trenira in igra. Avstrija je na prvenstvu sodelovala z dvema ekipama (nad 50 let in nad 65 let), Hribar pa želi ostati aktiven in se z ekipo čez dve leti udeležiti naslednjega svetovnega prvenstva veteranov, ki bo v Braziliji. Tudi pri domačem košarkarskem klubu KOŠ imajo hobi ekipo veteranov, tam pa sta samo Hribar in še en igralec starejša od 50 let.