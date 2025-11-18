Novice logo
Košarka: Boleč poraz v derbiju s Pirati

18.11.2025 Celovec Klagenfurt Novice
Na celovškem mestnem derbiju 2. zvezne košarkarske lige so Pirati z Vrbskega jezera prepričljivo premagali KOŠ Celovec s 90:56.

Največ točk sta za KOŠ na derbiju nabrala Simon Sienčnik in Martin Slišković, vsak po 10 točk. Po tekmi je športni vodja KOŠ-a Štefan Hribar povedal: »Začetek je bil že neobetaven, saj so Pirati neverjetno dobro metali trojke. V nadaljevanju se je vse le še podiralo. To je bil naš najslabši derbi vseh časov – telesna drža, pristop, nič ni bilo v redu. Žal mi je za publiko, saj je bilo vzdušje v dvorani res lepo.« Naslednji celovški derbi bo 7. marca 2026. Naslednjo tekmo v 2. avstrijski ligi pa bo KOŠ Celovec imel že v soboto, 8. 11., ob 18.00, ko bo na domačih tleh gostovala ekipa SWARCO RAIDERS Tirol.  

