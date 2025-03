Košarka: Bo KOŠ ubranil naslov koroškega prvaka?

Za člansko ekipo KOŠ se v drugi avstrijski ligi sezona bliža koncu. V soboto, 8. marca, igrajo člani ob 18.00 v celovški dvorani Šentpeter svojo zadnjo tekmo letošnje sezone proti ekipi SWARCO RAIDERS Tirol. Članom je v letošnjem rednem delu sezone le enkrat uspelo premagati nasprotnika. Pri drugi ekipi pa je v rednem delu v koroški ligi bilo ravno obratno – le enkrat so morali kloniti pred nasprotnikom iz Radentheina, proti kateremu so lani igrali tudi v finalu za koroški pokal. Minuli petek je prišlo do druge tekme v rednem delu proti Radentheinu. Druga ekipa je poravnala odprt račun iz prve tekme in dvoboj odločila zase z 82:55. Največ točk je na tekmi dosegel Simon Sienčnik, ki je prispeval 24 točk k zmagi. V rednem delu jih čaka samo še ena tekma proti ekipi iz Volšperka. Potem se začne končnica, v katero se uvrstijo le prve štiri ekipe. »Verjetno bomo prvi, tako da bomo imeli v polfinalu več domačih tekem. Tedaj pa bomo igrali ali proti ekipi iz Trga ali pa iz Radentheina – to se bo odločilo v zadnjem krogu,« nam je po tekmi povedal kapetan Toman Feinig. V drugi polfinalni tekmi pa se bosta pomerili druga ekipa celovških Piratov in ekipa iz Volšperka. Polfinalne serije so v sistemu Best of 3, to pomeni na dve dobljeni tekmi.