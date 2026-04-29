KOŠ tretjič zapored koroški prvak

»Kapetanu Tomanu Feinigu sem rekel, da morajo osvojiti še tretjič zapored naslov koroškega prvaka,« je lani povedal športni vodja KOŠ-a Štefan Hribar. To je košarkarjem druge ekipe KOŠ-a uspelo v soboto, 25. 4., v Špitalu, kjer so odločili finalno serijo zase. »Bila je zelo napeta finalna serija. V prvi tekmi je Simon Sienčnik s 46 točkami bil odločilni igralec. Minulo soboto pa je do zadnjega bila zelo napeta tekma, a smo zaradi naše izkušenosti tekmo odločili zase,« pravi kapetan Toman Feinig. Prvič je KOŠ postal koroški prvak leta 2006. drugič leta 2008 in je tedaj napredoval v drugo zvezno ligo. Nazadnje pa v letih 2024, 2025 in 2026. »Seveda je sedaj cilj, da zmagamo še četrtič zapored za naslov koroškega prvaka,« pravi Feinig in doda, da bo ekipa trenirala še sproščeno naprej. Za zaključek sezone pa ekipa koroških prvakov namerava preživeti konec tedna v Trstu in tam odigrati tudi prijateljsko tekmo proti zamejski ekipi SOKOL.

