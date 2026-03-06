KOŠ se v derbiju bori za play-off

V zadnji tekmi je KOŠ Celovec v soboto, 28. 2., podlegel ekipi Futureteam iz Štajerske. »Zelo boleč poraz. Če bi zmagali, bi bili še pred Dorn­birnom, sedaj pa smo za njimi,« pravi pomočnik trenerja Andi Smrtnik. V play-off se uvrstijo prve štiri ekipe iz zahodne in vzhodne divizije druge avstrijske lige. KOŠ je zdaj na petem mestu z istim številom zmag kot ekipa iz Dornbirna. Dornbirn je na lestvici spredaj, ker je neposredni dvoboj odločil zase. »V eni tekmi smo zmagali mi, v drugi pa Dornbirn. Dornbirn je pa proti nam zmagal z večjo razliko točk, zato so pred nami,« pove Smrtnik. V soboto ob 18.00 bo v športni dvorani St. Peter derbi s celovškimi Pirati. Smrtnik pravi, da so, četudi so zadnjo tekmo izgubili, v dobri formi. »Derbi je za nas zelo pomemben. Od zadnjih dveh tekem moramo zmagati vsaj v eni in upam, da Dorn­birn obe tekmi izgubi, da se še uvrstimo v play-off,« pravi Andi Smrtnik in upa na številno podporo navijačev in navijačic.