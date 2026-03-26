KOŠ potopil Pirate v derbiju

26.3.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Za člansko ekipo se je že končala sezona v drugi avstrijski ligi.
Druga ekipa KOŠ Celovec po jasni zmagi proti Piratom Foto: SLEEK.at

Za člansko ekipo se je že končala sezona v drugi avstrijski ligi. Druga ekipa KOŠ-a pa je na dobri poti, da ubrani naslov koroškega košarkarskega prvaka. Redni del so končali na drugem mestu za ekipo iz Radentheina. Iz rednega dela so se v končnico uvrstile prve štiri ekipe. KOŠ v polfinalu igra proti drugi ekipi celovških Piratov. Prvo tekmo v seriji na dve zmagi je KOŠ odločil zase z 89:57. Za polčas se je rezultat glasil 38:31 za KOŠ. Serija se nadaljuje v petek, 27. 3., ob 19.45 v športni dvorani v Šentpetru.

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

