KOŠ potopil Pirate v derbiju

Za člansko ekipo se je že končala sezona v drugi avstrijski ligi. Druga ekipa KOŠ-a pa je na dobri poti, da ubrani naslov koroškega košarkarskega prvaka. Redni del so končali na drugem mestu za ekipo iz Radentheina. Iz rednega dela so se v končnico uvrstile prve štiri ekipe. KOŠ v polfinalu igra proti drugi ekipi celovških Piratov. Prvo tekmo v seriji na dve zmagi je KOŠ odločil zase z 89:57. Za polčas se je rezultat glasil 38:31 za KOŠ. Serija se nadaljuje v petek, 27. 3., ob 19.45 v športni dvorani v Šentpetru.

