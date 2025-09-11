Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

KOŠ-evec v reprezentanci

11.9.2025 Celovec Klagenfurt Novice
Na evropskem prvenstvu starostne skupine pod 16 let v Skopju je bil Aidan Wheeler najmlajši v avstrijski reprezentanci.

»Nisem pričakoval, da bom vpoklican, bilo je veliko presenečenje,« pravi. Povabilo je prejel preko elektronske pošte in se nenadoma znašel med trinajsterico, ki je trenirala v Mistelbachu, nato pa dočakal debi. Lahko bi igral tudi za starostno skupino pod 14 let, a so ga trenerji želeli imeti v starejši starostni skupini. Košarko je odkril v vrtcu: »Najprej sem igral nogomet, a me ni veselil. Ko sem vzel žogo v roke, sem vedel, da je to to.« 1,96 metra visoki košarkaš je zbudil zanimanja evopskih ekip, a bo letos še ostal pri KOŠ-u. Ob košarki mu uspeva tudi v šoli – preskočil je en razred na Slovenski gimnaziji. V pogovoru pa je razkril, da »če se učiš sproti, gre«.

Iz rubrike Šport preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt