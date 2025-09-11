KOŠ-evec v reprezentanci

»Nisem pričakoval, da bom vpoklican, bilo je veliko presenečenje,« pravi. Povabilo je prejel preko elektronske pošte in se nenadoma znašel med trinajsterico, ki je trenirala v Mistelbachu, nato pa dočakal debi. Lahko bi igral tudi za starostno skupino pod 14 let, a so ga trenerji želeli imeti v starejši starostni skupini. Košarko je odkril v vrtcu: »Najprej sem igral nogomet, a me ni veselil. Ko sem vzel žogo v roke, sem vedel, da je to to.« 1,96 metra visoki košarkaš je zbudil zanimanja evopskih ekip, a bo letos še ostal pri KOŠ-u. Ob košarki mu uspeva tudi v šoli – preskočil je en razred na Slovenski gimnaziji. V pogovoru pa je razkril, da »če se učiš sproti, gre«.