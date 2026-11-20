Pridružil se nam je tudi 22-letni center Adi Kočan, ki nam lahko pomaga tako v obrambi kot tudi pod nasprotnikovim košem. Sicer pa potrebuje še malo časa, saj na njegovi poziciji potrebuješ veliko izkušenj, ki jih pa še nima. Ekipo smo postavili skupaj s trenerjem Igorjem Kešljem, sedaj je njegova naloga, da iz tega naredi najboljše. Vidim velik potencial v naši ekipi, še posebej v kolektivnem delu,« pove športni vodja Štefan Hribar. »Poraz proti BBU Salzburg je res bolel, saj bi tistega dne morali zmagati. Po drugi strani pa smo lahko premagali lanskega prvaka UDW Alligators. Spomnim se, da smo se tedaj samo s sedmimi igralci odpravili v Nižijo Avstrijo, kjer so nas oni zares podcenjevali. V tekmi je enostavno vse funkcioniralo. Ne glede na položaj, s katerega smo metali, smo nenehno dosegali točke in nam je enostavno šlo. Take dneve imaš enkrat na sto tekem,« pravi kapetan KOŠ Samuel Seher.