Po sedmih odigranih tekmah se Polfin KOŠ Celovec z 12 točkami – štirimi zmagami in tremi porazi – nahaja na tretjem mestu zahodne konference druge zvezne košarkarske lige. V skupni razvrstitvi, torej skupni tabeli vzhodne in zahodne konference, je na šestem mestu. Cilj letošnje sezone je uvrstitev v play-offe. Da bi to dosegli, se morajo konec leta še vedno držati med najboljšimi osmimi v skupni razvrstitvi. »Osebno sem z začetkom sezone deloma zadovoljen, dobro je, da imamo pozitivno bilanco, lahko bi bilo tudi 5:2, ker smo na tujem proti BBU Salzburg po nepotrebnem izgubili, čeprav smo boljša ekipa.
Pridružil se nam je tudi 22-letni center Adi Kočan, ki nam lahko pomaga tako v obrambi kot tudi pod nasprotnikovim košem. Sicer pa potrebuje še malo časa, saj na njegovi poziciji potrebuješ veliko izkušenj, ki jih pa še nima. Ekipo smo postavili skupaj s trenerjem Igorjem Kešljem, sedaj je njegova naloga, da iz tega naredi najboljše. Vidim velik potencial v naši ekipi, še posebej v kolektivnem delu,« pove športni vodja Štefan Hribar. »Poraz proti BBU Salzburg je res bolel, saj bi tistega dne morali zmagati. Po drugi strani pa smo lahko premagali lanskega prvaka UDW Alligators. Spomnim se, da smo se tedaj samo s sedmimi igralci odpravili v Nižijo Avstrijo, kjer so nas oni zares podcenjevali. V tekmi je enostavno vse funkcioniralo. Ne glede na položaj, s katerega smo metali, smo nenehno dosegali točke in nam je enostavno šlo. Take dneve imaš enkrat na sto tekem,« pravi kapetan KOŠ Samuel Seher.
»V soboto, 21. novembra, ob 18. uri bo potekal največji športni derbi v Celovcu. To se tudi opaža, saj se vedno več ljudi zaveda pomena košarke na Koroškem, še posebej pa mi kot KOŠ zastopamo celotno slovensko manjšino. Tekma bo napeta in bo poskrbela za nepozabne trenutke. Nervoza se začne že pri pripravah dvorane. Moja želja je, da bi prišlo čim več koroških Slovencev in začutilo posebno, borbeno vzdušje mestnega derbija,« pravi Hribar.
Po mojem imamo v soboto kar dobre možnosti, da premagamo celovške Pirate, saj smo premagali tudi lanskoletnega prvaka UDW Alligators. Na treningih se čuti energija pred derbijem. Trenutno se posebej pripravljamo na način igranja Piratov. Velik poudarek namenjamo krepitvi obrambe in posebnim obrambnim taktikam, saj Pirati že mnoga leta napadajo po specifičnem sistemu. Ta način igre že poznamo in tokrat želimo njihov napad uspešno zaustaviti. Lani sem večinoma igral v državni ligi, sem pa dobil tudi priložnost igrati za člansko ekipo. Poleti sem veliko individualno treniral, kar se je splačalo, saj sem lahko letos ekipi pomagal s pomembnimi točkami in dobil več igralnih minut.
Tekma proti celovškim Piratom je seveda vedno nekaj posebnega. Že pet let nismo dobili derbija, zadnjo zmago smo dosegli še v času korone. Na papirju so oni seveda favoriti, vendar menim, da mi nimamo ničesar za izgubiti in lahko v tekmo vstopimo brez pritiska. Po porazu proti ekipi BBU Salzburg je bilo vzdušje v ekipi nekoliko bolj umirjeno. Kljub temu trenutno opažam, da se je motivacija vrnila in se še stopnjevala, saj nas čaka derbi, na katerem bomo igrali pred polno dvorano. Seveda bomo skušali derbi odločiti zase, saj bi bila zmaga velik in pomemben korak k uresničitvi našega cilja – uvrstitev v play-offe.
Iz rubrike Šport preberite tudi